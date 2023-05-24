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Общество

Решить проблему очереди на участки для многодетных псковичей предложено за счёт садоводств

24.05.2023 09:50|ПсковКомментариев: 1

Предоставлять многодетным семьям участки под строительство в садоводствах предлагает губернатор Михаил Ведерников. Соответствующий законопроект, разработанный комитетом по управлению государственным имуществом Псковской области, поступил в региональный парламент, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Согласно действующему региональному законодательству гражданам, имеющим трёх и более детей, бесплатно в собственность предоставляются земельные участки только с разрешённым использованием «для индивидуального жилищного строительства», законопроект предлагает дополнить виды «ведением личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» и «ведением садоводства».

Председатель парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов убеждён, что такая мера позволит существенно сократить очередь многодетных граждан на получение земли под строительство жилого дома.

«С недавнего времени законодательством разрешено строить жилые дома и на приусадебных земельных участках, и на землях садоводства. Уже есть прецеденты, когда на участках этих категорий возведены дома, и Росреестр их зарегистрировал. Количество свободных участков под ИЖС объективно ограничено, особенно это касается Пскова и Великих Лук. Соответственно, если мы предоставим многодетным семьям право получить бесплатно в собственность землю в садоводствах с возможностью строительства там жилого дома, думаю, многие этим правом воспользуются», - прокомментировал инициативу депутат.

В подтверждение Андрей Козлов привёл цифры: по данным на начало года на территории Пскова находится 948 нераспределённых земельных участков, расположенных в садоводческих товариществах. При этом в очереди на получение земли стоит 1797 многодетных семей.

Председатель парламентского комитета обратил внимание, что многие садоводства расположены совсем недалеко от города, рядом проходят газовые сети и другие коммуникации. «Эти факторы в совокупности с другими действующими мерами социальной поддержки: материнский капитал, сельская ипотека, компенсация затрат на газификацию позволит многодетным семьям даже с небольшим доходом построить уютный дом, заниматься садоводством и огородничеством, приучать детей к труду.  Мне кажется, это разумная и правильная инициатива», -  подытожил Андрей Козлов.

Помимо экономического комитета изменения в закон «О предоставлении гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных участков в собственность бесплатно на территории Псковской области» на своём заседании обсудит комитет по труду и социальной политике. Коллегиальное рассмотрение документа состоится 1 июня на сессии Собрания.

Пресс-портрет
Козлов Андрей Григорьевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #псковское областное собрание #многодетные семьи
Источник: Псковская Лента Новостей
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