Общество

«Дневной дозор»: Нужно ли отказываться от изучения английского языка в России?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли отказываться от изучения английского языка в России?». Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил отказаться от массового изучения английского языка в России и направить вектор внимания на национальные языки, а также языки межнационального общения, например, китайский. Он уверен: английский язык является мертвым, и его время ушло.

По сути, спикер Госдумы предлагает забыть о ведущей роли английского языка в международном общении. Но не секрет, что этот язык – самый изучаемый в мире, хоть и находится по распространенности всего лишь на третьем месте, уступая китайскому и испанскому. Причина в том, что английский давно стал международным из-за своей универсальности и гибкости. Более того, в настоящее время примерно 1,5 миллиарда человек по всему миру говорят по-английски, а это 20% всех людей на Земле.

Кстати, активное распространение английского языка в России началось еще в XIX веке. И пока что этот язык остается ключевым для изучения и выстраивания карьеры в нашей стране. На данный момент на российском рынке труда требование о владении языком встречается в каждой второй вакансии.

Если отказываться от английского, то нужно выбрать дальнейший путь: либо изучать другие, более «дружественные» для россиян языки, например, китайский или хинди, либо вовсе абстрагироваться от внешнего мира и вовсе отказаться от изучения иностранных языков.

В связи с тем, что Россия все активнее выстраивает сотрудничество с Китаем, вторым по популярности иностранным языком после английского в нашей стране считается китайский. Если в прошлые годы он прибавлял 10-15% по количеству изучающих, то в текущем году прирост составил уже примерно 20%. Некоторые эксперты даже предполагают, что китайский язык станет также популярен, как английский: любой образованный человек должен будет им владеть.

Нужно ли отказываться от английского языка в России? Какой язык учить вместо него? Возможно, стоит переориентироваться на языки группы БРИКС? Важно ли изучать иностранные языки? Или лучше заняться углубленным изучением родного языка? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Вероятность отказа от изучения английского языка в России равняется нулю, считает доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования Татьяна Пасман. По ее словам, наоборот, необходимо уделить больше внимания повышению качества преподавания английского языка в школах.

«Я твердо убеждена в том, что такая вероятность равна нулю. Во всяком случае, я очень на это надеюсь, потому что английский язык это, во-первых, язык очень многих мировых культур, на котором созданы величайшие произведения. Знакомство с ними, мне кажется, является неотъемлемой частью настоящего культурного человека. Во-вторых, английский язык - это язык науки и достаточно большого количества мировых ученых разных эпох. И поэтому знание этого языка необходимо людям, чтобы эти явления культуры не стали для них закрытым явлением. Не говоря уже о том, что английский язык на сегодняшний день является языком международной коммуникации. И если Россия не хочет все эти явления в своей жизни потерять, то, конечно, она не выкинет английский язык из числа учебных предметов. Поэтому, я думаю, что это был какой-то эмоциональный всплеск, вызванный конкретной ситуацией, но вряд ли серьезная, продуманная идея. Я бы, наоборот, говорила о том, что иностранный язык и английский конкретно язык необходимо изучать более качественно. Потому что на сегодняшний день, если мы посмотрим на то, как владеют иностранным и, в частности, английским языком российские дети, то мы увидим, что это очень большая разница. Есть меньшинство школ, которые позволяют по итогу детям приобщаться к тому, о чем я уже сказала, к науке, к культуре, и использовать этот язык в качестве коммуникации с представителями разных стран. И большинство, где этот язык изучают до сих пор по принципу, когда, заканчивая школу, ребенок может написать в своей анкете, в лучшем случае: "Читаю, перевожу со словарем"».

Нашим гражданам, прежде всего молодежи, нужно более глубоко изучать свой родной язык, уверен основатель всероссийского созидательного движения «Русский Лад» Владимир Никитин. Он добавил, что иностранные языки знать полезно, но объемы изучение английского языка следует сократить.

«Я, как основатель всероссийского родительского движения "Русский лад", как вы знаете, давно борюсь за то, что нашему народу, особенно молодежи, прежде всего, нужно очень глубоко изучать русский язык и смыслы слов, оставленных нам в наследство предками, потому что в них заложена мудрость всех поколений. Но я против того, что не надо изучать языки других народов. Те, кто знают языки нескольких народов, они намного богаче, потому что они еще могут впитать и понять мудрость других народов, но во всем нужно соблюдать меру. Это и один из законов русскомыслия: соблюдать соразмерность. У нас английский язык несоразмерно раздут в стране. Пришло время, когда надо внимательно посмотреть эти пропорции и прибавить изучение русского языка. Особенно надо учить наших детей правильно мыслить. Вот недавно по телевизору выступали профессора из министерства образования, они на этом сосредоточили внимание. Мыслить надо учить наших детей, причем мыслить по-русски, а нас 30 лет учили мыслить по-английски. Поэтому Володин наконец-то прозрел. Ну что ж, это плюс. Значит, наша работа, настоящих патриотов России, не прошла даром. Поэтому я за то, чтобы сократить изучение английского, но в меру».

На данный момент английский язык является одним из самых распространенных в мире из-за своей простоты, утверждает депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков. На его взгляд, в нашей стране несвоевременно переключаться с массового изучения английского на другие языки.

«Я с огромным уважением отношусь к Вячеславу Викторовичу (Володину - ред.), но не все его инициативы могу поддержать. В частности, инициативу по английскому языку я лично не могу поддержать, поскольку сам свободно владею английским языком. Я проходил короткое время обучение за границей, учился в России в английской школе, имею достаточное количество знакомых в разных странах. Поэтому на данный момент я убежден, что английский язык является в мире номером один. Он доминирующий, и это связано, безусловно, с экономической ситуацией, но второе - и с тем, что это язык достаточно простой для изучения. Господин Володин привел в пример, что нужно было бы изучать китайский, но я бы посоветовал ему попробовать изучить китайский, вместо английского. И посмотрел бы, как он через полгода бы говорил на китайском. Я думаю, что результаты были бы достаточно низкие, но, тем не менее, английский язык, помимо того, что он, как я уже говорил ранее, максимально распространен и является первым международным языком мира, достаточно легкий для изучения. Если эта инициатива будет, я бы ей попытался воспрепятствовать. Ни в коем случае не стоит сейчас английский язык в школах менять на китайский. Это несвоевременно».

В последнее время появилась необходимость ориентироваться на языки новых партнеров России, но полностью отказываться от английского тоже нельзя, объясняет председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов. По его словам, уже сейчас заметен интерес россиян к изучению языков, полезных с точки зрения экономического взаимодействия.

«Однозначно то, что нужно изучать языки партнеров, с кем работать нужно. Поэтому в этом плане логика есть, потому что, насколько я понимаю, на ближайшие десятилетия все-таки надо ориентироваться на Китай, на Индию, но до конца я бы английский не сбрасывал. Все-таки больше это международный язык. Но согласен, что нужно добавить, не только на английском акцентировать внимание, потому что пихали везде только английский. У меня ребенок шести лет, он, не знаю, почему, говорит: "Я буду учить китайский". По крайней мере, его желание такое. Дочка 25 лет учит корейский и китайский языки. Дети сами выбирают. Здесь, я думаю, даже нам акцентировать внимание на этом не надо, потому что молодые люди выбирают этот вектор. И понятно, что если работать больше с восточными странами, то тогда, наверное, нужно посмотреть не только китайский язык, но и Иран, Турцию, все остальные. То есть, надо разнообразить, дать возможность выбора, и тогда родители смогут ориентировать детей. Спектр учителей, которых нужно приглашать в школы, должен быть шире, не замыкаться только на английском. В этом плане я, конечно, Вячеслава Викторовича (Володина - ред.) полностью поддерживаю».

По словам президента Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелены Самохваловой, в сфере туризма английский язык является универсальным и наиболее популярным. При этом она отметила, что из-за тесного сотрудничества России с КНР идея о массовом изучении китайского языка — грамотная.

«В сфере туризма английский язык не может быть менее востребован, потому что это универсальный язык для международного общения, для сокращения международных профессиональных терминов и обозначений. Все туристические сокращения профессиональные, они оформляются на английском языке, начиная от стандартизации и обозначения номерного фонда отелей, и заканчивая названиями всех мировых аэропортов. На китайский язык мы их не переведем по-любому. Плюс как бы ни обстояла политическая обстановка в мире, английский язык - это универсальный язык общения, по большому счету везде. На китайском сейчас весь мир одновременно не заговорит. То, что его будут вводить в систему образования как обязательный, возможно, или на выбор, это абсолютно грамотно и правильно с точки зрения геополитического положения и сферы экономики в этом разрезе. То есть, если мы собираемся тесно сотрудничать, а мы тесно сотрудничаем с Китаем, развивать промышленность, экономику и так далее, то для людей, которые выберут то или иное направление, работу с Китайской Народной Республикой, естественно, язык должен быть нужен как для работы, так и для взаимоуважения и общения. В сфере туризма, естественно, и в Китае, в частности, используется для сокращения, аббревиатур английский язык. Поэтому всем своим студентам, которые обучаются на факультете туризма, сфере гостеприимства, я ставлю на вид вопрос о том, что английский язык должен быть для них не сакральным знанием, а обязательным хотя бы на базовом уровне. Если вы собираетесь работать в отельном секторе, тем более в службе приема и размещения, ресепшен, вы хотя бы должны понять то, о чем вам говорит ваш гость, ваш клиент».

Это правда, что китайский язык уже изучают в школах, он даже входит в ЕГЭ, более 200 российских вузов преподают его на регулярной основе. Вполне нормально, что этот язык набирает популярность, и в будущем знать его будут все больше россиян. Но даже несмотря на это, нужно учитывать, что сейчас представители китайских компаний предпочитают английский для бизнес-общения.

Английский считается официальным в 67 странах и является языком ученых, айтишников, медиков и многих других. Также не стоит забывать про важность английского в культуре и международных отношениях. Получается, что во всех смыслах неправильно отказываться от изучения английского языка в России.

Беседовала Анастасия Сливинская