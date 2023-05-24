Общество

ЛДПР предлагает ужесточить миграционное законодательство

Ввести постоянный контроль за пребыванием иностранцев в России, в том числе по месту проживания и работы, предложили 23 мая в Госдуме. При этом выдворять из страны преступивших закон мигрантов могут начать за их же счет. С этими предложениями частично согласились в президентском Совете по правам человека (СПЧ), отметив, что рейды по выявлению нелегалов нужно проводить регулярно, чтобы преступления нерадивых гостей России не множились и не повторялись.

С предложением ужесточить миграционное законодательство, в частности ввести постоянный контроль приезжих иностранцев, их проживания и трудоустройства, выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, сообщает «Парламентская газета».

По словам депутата, в России национальный вопрос начинает обостряться через призму миграции, в том числе нелегальной. Нилов отметил, что это не организованная преступная группировка, это банды хулиганов-мигрантов, которые объединяются и начинают навязывать свои правила игры, субкультуру, унижать, оскорблять, нарушать закон, издеваться, вымогать деньги.

«Если уже жители Котельников, это Подмосковье, рядом с Москвой, обращаются публично к президенту, говоря о том, что невозможно выйти вечером на улицу — засилье мигрантов. Мы от ЛДПР предлагаем вернуться к нашему предложению, мы всегда занимали жесткую позицию в вопросе регулирования миграции. Мы считаем, что миграция в нашей стране должна быть только по запросу», — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что ранее во фракции была разработана программа из нескольких векторов регулирования: жесткий контроль за перемещением мигрантов; за их пребыванием и проживанием: никаких бытовок, чердаков, подвалов, только в соответствии с Жилищным кодексом; за их трудоустройством — никакой серой или черный зоны.

«Следует регулярно проводить рейды и привлекать к ответственности, и безбожно принудительно выдворять их за пределы России с последующим запретом въезда, — сказал Ярослав Нилов. — Никаких больше амнистий за нарушение миграционного законодательства для иностранных мигрантов быть не должно. Что касается трудоустройства, у нас только официально около миллиона наших граждан, кто стоит на учете в качестве безработных. У нас есть наши внутренние ресурсы, и мы должны, прежде всего, решить их вопрос».

Также ЛДПР предлагает ввести сбор для иностранцев для того, чтобы эти деньги потом тратить на их принудительное выдворение, так как на сегодняшний день содержание и выдворение таких нарушителей ведется на деньги налогоплательщиков.