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Общество

«В фокусе»: Как в Пскове выстроена работа по озеленению?

24.05.2023 17:49|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «В фокусе» на тему озеленения Пскова. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

В Пскове с середины прошлого века существует проблема зеленых насаждений. В послевоенное время город нужно было быстро озеленить, поэтому деревья высаживали везде, где только можно. Причем чаще всего высаживали хрупкие тополя – из-за их быстрого роста. Теперь многие деревья растут на теплотрассах, под линиями электропередач и расположены вдоль дорог, например, на Октябрьском проспекте и Крестовском шоссе.

Наиболее остро проблема проявилась летом прошлого года, когда ураганный ветер повалил 38 деревьев за раз. Но и в этом году в конце марта два старых тополя упали на машины, которые в этот момент проезжали по Октябрьскому проспекту. Обошлось без жертв, но автомобилям потребовался ремонт. Эти деревья были аварийными, их планировали снести, но не успели.

В некоторых городах вопросами озеленения занимается штатный дендролог. В Пскове такого специалиста пока нет. Городские власти делают все, что в их силах. Прошлой осенью УГХ обследовало более пяти тысяч деревьев на территории Пскова. Выяснилось, что около 1000 из них надо удалять. Конечно, не все аварийные деревья снесут одномоментно, так как спилы необходимо вовремя компенсировать новыми насаждениями.

Кстати, в прошлом году в городе было посажено более 3000 новых деревьев, причем не только в рамках компенсационных посадок, но и для дополнительного озеленения.

Как выстроена система по сносу старых и больных деревьев в городе? По какому принципу осуществляется озеленение? Насколько эффективна эта работа? Нуждается ли Псков в дендрологе? Об этом в программе «В фокусе».

Как принимаются решения по сносу аварийных насаждений и кто их выявляет, объяснил начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

«Идет комиссионное обследования деревьев, зачастую очень бдительные граждане находят, бывает в силу определенных мероприятий, например, капремонтом обследуем. Факторов очень много. Нет дендролога, который на постоянной основе делал карту деревьев, вакансия остается открытой. Но в силу отсутствия есть специалисты отдела благоустройства, комиссионное обследование и депутаты. Если случаи, когда деревья находятся у границ охранных зон объектов культурного наследия, тут же подключается и данный комитет. Деревья обследует на предмет их жизнеспособности, аварийные, не аварийные, погибшие либо погибают, либо следует провести мероприятия, подмазать ветки. Это достаточно большой и кропотливый труд».

Также он рассказал, по какому принципу налажена система высадки новых деревьев: насколько компенсируется количество срубленных деревьев и как определяются места озеленения.

«Мы стараемся это делать намного в больших объемах. Понятно, что не всегда это получается в тех же местах, где росло дерево, потому что зачастую дерево гибнет по разным причинам. Бывает, посажено на водопровод, либо им просто некуда разрастаться, потому что со всех сторон окружены полностью бортовым камнем и автомобильной дорогой. Естественно, на место, где погибло дерево, в ближайшие два года сажать нельзя, потому что почва будет непригодной для посадки нового дерева. Мы стараемся в рамках капремонта и реконструкции сажать больше деревьев. Были разные акции по посадкам деревьев. В прошлом году было посажено достаточно огромное количество деревьев - больше, чем срублено».

Куда могут обратиться жители многоквартирных домов, если в их дворе есть старые деревья, которые представляют угрозу, рассказал директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов. По его словам, ответственность за спил несут владельцы тех участков, на которых находятся эти насаждения.

«В городе и районе надо обращаться в свой муниципалитет, который принимает решение: аварийное дерево или не аварийное, угрожает или не угрожает. Кто обслуживает дерево зависит от того, на чьей территории дерево находится. Если это участок сформирован, возле многоквартирного дома, значит, обслуживают собственники, в их лице управляющая компания, если на муниципальной земле – город или район обслуживает. Все зависит от принадлежности земельного участка. Городские власти ежегодно делают осмотры, выявляют аварийные деревья, направляют документы на спил деревьев в свои специализированные службы. Что касается управляющих компаний, то они должны выявлять аварийные деревья, которые в силу физиологических причин находятся в состоянии, которые представляет угрозу, или в силу того, что его ветром наклонило, или даже сломало частично. Ответственность лежит на собственниках земельных участков».

В городе много старых аварийных тополей, от которых следует ускоренно избавляться, потому что они опасны, считает вице-спикер регионального парламента, экс сити-менеджер Пскова Александр Братчиков. По его мнению, можно создать график смены деревьев: удалять насаждения, когда они будут дорастать до определенного возраста, и сажать вместо них новые.

«Решать это необходимо, потому что деревья стареют. И после того, как они стареют, вызывают уже опасность для наших жителей. Надо договариваться с жителями, вместо тех деревьев, которые спиливаются, высаживать новые. Тем самым не оставлять город без деревьев. Я все-таки большее количество деревьев менял. Было бы неплохо, чтобы был график смены деревьев. Деревья дорастают до определенного возраста – их надо убирать, потому что тополей очень много. Согласно этого графика ежегодно какое-то количество деревьев вырубалось, высаживались новые».

Пскову нужен дендролог для сохранения городского фонда деревьев, считает депутат Псковской городской Думы Марина Борисенкова. На ее взгляд, только профессионал может определить, какие насаждения аварийные, а какие еще можно вылечить и оставить.

«Я считаю, что он нужен, потому что это доктор для деревьев, который понимает, как лечить, чтобы сохранить зеленый фонд города. Деревья в городе живут не в комфортных для себя условиях, они болеют, и их нужно бы сохранять. Такой доктор городу необходим. Очень хорошо, что как раз на десятой сессии, когда мы принимали план по благоустройству, говорили о том, что вырубка будет, потому что это опасно, потому что при стихии или, предположим, из-за того, что дерево стареет, оно может упасть и повредить не только транспорт или инфраструктуру, но также и здоровье человека. Здорово, что, несмотря на то, что деревья будут вырубаться, они также будут высаживаться. Хорошо бы, если бы в городе был человек, который знал, какие деревья точно надо уничтожить, а какие нужно оставлять, и можно их подлечить».

По словам депутата Псковской городской Думы Дениса Иванова, пожилые граждане переживают по поводу сноса старых деревьев, так как они в свое время их сажали. Городу нужен специалист, который комплексно займется вопросами озеленения.

«В основном старое поколение этим вопросом интересуется, потому что они сажали эти деревья, которые сейчас требуют сноса. Тогда сажали тополя, в свое время модно было, а это вообще очень аварийное дерево. Если вы видели последние события на Октябрьском, на машины падают; когда у нас только ураган, сразу начинается древопад. Причем это не то, что маленькое деревце упало, там падают гиганты. Самая главная проблема – дендролога в Пскове у нас до сих пор нет, нет такой должности, и нет человека, который занимался бы озеленением. Пока это носит хаотичный характер. Дерево со временем превращается в громадное дерево. Ко мне обращаются из детского садика, просят десять тополей спилить, а там один тополь весит по 10 тонн и высотой больше пятиэтажки. Потом это становится инженерной проблемой. Город у нас достаточно зеленый, деревьев очень много, но должен быть специалист, который этим вопросом будет комплексно заниматься».

В Пскове существует проблема с озеленением, утверждает архитектор Юрий Ширяев. По его мнению, решать этот вопрос должен профессионал, а не чиновники.

«Если однозначно отвечать, то нужен, потому что мне очень не нравится борьба с деревьями. Кремль лысый стал – это его не красит, куда более живописно в естественной среде. Дендролог должен быть профессионалом, не чиновником. А проблема есть».

Алексей Захаров, в прошлом курировавший хозяйственные вопросы в структуре администрации Пскова, отметил, что деревья в городе должны не только украшать улицы, но и быть безопасными. По его словам, озеленение Пскова проводится с помощью проектов, которые созданы с учетом мнения профессионалов, а для сноса и обследования деревьев достаточно отдельной службы УГХ.

«Озеленение идет в рамках проектов, которые разработаны уже со всеми знаниями тех специалистов, которые их разрабатывали. Насчет сноса деревьев и нужен ли дендролог, мое мнение такое – достаточно муниципальной службы и отдела, который будет отвечать за снос и обследование деревьев. Мы говорим про город. Все время всем объяснил, если город – это специфическое отношение к деревьям. Они должны украшать город и не быть аварийными».

Управление городского хозяйства занимается кропотливой работой, связанной с зелеными насаждениями: принимает обращения, проводит исследования, занимается спилом старых деревьев и озеленением. Из-за того, что нельзя снести сразу все аварийные насаждения (в основном это хрупкие тополя) случаются неприятные ситуации, когда деревья падают на автомобили. Тем более по каждому дереву, которое планируется под снос, принимается комиссионное решение.

Дендролог, поиском которого занимаются городские власти, с помощью экспертизы создаст карту, расставит приоритеты сноса и посадки деревьев. Не теряем надежды, что специалист найдется в ближайшее время и займется профессиональным озеленением Пскова.

Анастасия Сливинская

Теги: #деревья #в фокусе #озеленение
Источник: Псковская Лента Новостей
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