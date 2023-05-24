Общество

Псковское отделение ЛДПР проводит акцию «Медицинский патруль»

Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков и координатор городского отделения партии Сергей Литвиненко побывали в городской поликлинике в рамках акции «Медицинский патруль». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского регионального отделения ЛДПР

‍Знакомство с работой Псковской городской поликлиники главный врач Галина Неваленная предложила начать с регистратуры.

«Именно отсюда для многих псковичей начинается визит к врачу. Для тех, кто бережет свое время и не хочет стоять в очередях, существуют другие варианты: через инфомат или колл-центр. На помощь пациентам в решении возникающих проблем приходит дежурный администратор. Запись через инфомат занимает несколько минут. Пациенту следует ввести фамилию, имя, отчество и номер полиса, после чего выбрать удобную для визита к врачу дату. Помимо терапевтов, в списке значатся хирург, лор-врач, гинеколог и другие врачи-специалисты. Вовсю кипела работа и в колл-центре. Здесь по телефону вели запись на прием к врачам, а также отвечали на животрепещущие вопросы пациентов около десяти сотрудников. Они же обзванивают псковичей, напоминая о приближающейся дате обследования или приема», – перечислили в партии.

Антон Минаков и Сергей Литвиненко пообщались с находившимся в коридоре поликлиники пациентами. Претензий к работе врачей у них не было.

«Однако ситуация в поликлинике все же далека от идеала. На сегодняшний день укомплектованность врачами составляет чуть более 50%. Больше всего проблем в терапевтическом звене. К слову, на недавнем совещании в Москве первичная – участковая служба и в нашей стране, и во всем мире была признана наименее укомплектованной. Что касается Пскова, то сейчас терапевты получают у нас 25-процентную надбавку за риск, а вот доплаты за ковид остались в прошлом», – уточнили в пресс-службе.

По словам Галины Неваленной, средний возраст работающих в поликлинике врачей сегодня составляет от 45 до 55 лет. Осенью прошлого года пришли 17 молодых врачей. Сейчас в поликлинике ждут 2 ординаторов и 62 целевых студента.

«Сегодня мы начали проверку медицинских учреждений в Пскове и области. Данная акция проводится в рамках распоряжения председателя ЛДПР Леонида Слуцкого. В целом поликлиника произвела хорошее впечатление. Но нельзя не отметить нехватку специалистов как узкого, так и широкого профиля. Вопросы эти должно решать правительство, а мы со своей стороны обязаны улучшать качество жизни молодых специалистов, которые остаются в Пскове: разрабатывать дополнительные программы по увеличению зарплат, предоставлению жилья молодым специалистам с последующей возможностью его приватизации. Проблема в течение ближайшего времени не будет решена, но она уже сдвигается с мертвой точки. А пока я хочу поблагодарить людей в белых халатах, которые сегодня добросовестно трудятся на своих местах!» - подвел итоги проверки Антон Минаков.