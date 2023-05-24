Общество

Председателю облсовпрофа вручили благодарственное письмо от «Огонька добра»

Куратор социального проекта «Огонёк добра» по Пскову и Псковской области Елена Васильева вручила председателю Псковского облсовпрофа Игорю Иванову благодарственное письмо. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Выражаем вам искреннюю благодарность за оказание содействия в проведении методических встреч с участниками проекта "Огонёк добра". Надеемся на дальнейшее продолжение плодотворного сотрудничества» - говорится в благодарственном письме.

Проект «Огонёк добра» работает с 2012 года и осуществляет проекты по оказанию помощи детям, людям старшего возраста, природе и животным по всей стране.

«Нас, профсоюзы, связывает с проектом "Огонек добра" давняя дружба и тесное сотрудничество, как и со многими проектами и общественными организациями в регионе. Мы всегда открыты для полезных общественных движений и инициатив», - отметил в ответном слове Игорь Иванов.