Общество

Экзамен по русскому языку в великолукском техникуме в 1955 году «провалили» более половины абитуриентов

Экзамен по русскому языку в лесотехническом техникуме в Великих Луках в 1955 году «провалили» более половины абитуриентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве Псковской области.

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

В 1954 году в Великих Луках на основании приказа министерства топливной промышленности РСФСР №167 был открыт лесотехнический техникум, сегодня это лесотехнический колледж. К занятиям учащиеся приступили с 3 января 1955 года.

Обучение шло по специальностям «Технология лесозаготовок» и «Оборудование лесозаготовительных предприятий». План приема в 1955 году составлял 180 мест. В фондах Государственного архива Псковской области сохранились данные о ходе приемной кампании того года.

«На первый курс было подано 126 заявлений, в том числе 5 отличников. На экзамене по русскому языку (диктант) получили неудовлетворительную оценку 76 учащихся, которые по положению не были допущены к дальнейшим экзаменам», - написано документах.