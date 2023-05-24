Общество

Капитальный ремонт Каськовской школы в Куньинском районе могут завершить до 15 августа

Капитальный ремонт Каськовской школы в Куньинском районе могут завершить до 15 августа. Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян оценил ход капитального ремонта школы на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

Армен Мнацаканян посетил Каськовскую основную школу, в двух корпусах которой в этом году проходит капитальный ремонт в качестве куратора проекта партии «Единая Россия» «Новая школа». Стоимость работ - 16 млн рублей.

Подрядчик меняет кровлю, утепляет фасад, ремонтирует часть фундамента и отмостки, полы и потолки, меняет окна, демонтирует старые печи.

«Темп хороший, контроль со стороны главы района Олега Лебедева еженедельный с отчетами. На объекте бывают родители, депутаты, представители прокуратуры. Могу сказать, что это редкий пример внимания главы муниципалитета к исполнению капремонта, к его открытости и публичности. Только при постоянном и честном мониторинге мы можем быть уверены, что не прохлопаем проблемные моменты. Благодарен Олегу Николаевичу за такое ответственное отношение к делу. Я вижу, что они старательно работают. Темп они не сбавляют, работы должны закончить 15 августа», – оценил работу главы района и подрядчика Армен Мнацаканян.

Глава Куньинского района Олег Лебедев отметил, что для района подобная сумма ремонта неподъемная, поэтому участие в программе «Новая школа» является шансом для районных школ получить качественный ремонт.

«Значение огромное. Здание деревянное, были проблемы с кровлей. После участия в программе, благодаря которой нам удалось уйти от печного отопления, остались старые печи, которые требуют демонтажа. Конечно, капитального ремонта требуют классные комнаты, коридоры, электрика. Конечно, все это нужно», – отметил Олег Лебедев.

Депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев также оценил работу подрядчика в процессе капитального ремонта школы.

«Отрадно, что сельской местности уделяется огромное внимание, выделяются значительные средства. Работа ведется, средства выделяются, жизнь меняется на глазах. То, что делается, очень важно и нужно для местного населения», – рассказал Олег Савельев.

Напомним, в 2022 году в Куньинском районе по программе капремонта проведён ремонт трех школ. В Псковской области в этом году капитальный ремонт по программе «Единой России» идёт в 10 школах.