Общество

Дмитрий Белюков ознакомился с ходом благоустройства территории на пересечении проспекта Ленина и улицы Ставского в Великих Луках

Член Совета Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков ознакомился с ходом благоустройства территории на пересечении проспекта Ленина и улицы Ставского в рамках депутатского контроля и как куратор объекта. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

В прошлом году в ходе голосования за объекты благоустройства комфортной городской среды за эту территорию на пересечении проспекта Ленина и улицы Ставского, на месте снесенного дома № 11/52 по проспекту Ленина, проголосовало более 1000 человек.

Дмитрий Белюков вместе с депутатом Сергеем Макаровым проконтролировали выполнении следующих работ:

расчистка территории от деревьев и пней;

выравнивание территории песком и щебнем;

устройство покрытия из тротуарной плитки (брусчатки);

устройство газонов.

«Объем работы относительно небольшой. Но важно, чтобы она была выполнена качественно и в срок», – отметил Дмитрий Белюков.