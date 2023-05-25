Общество

Международный день соседей отметят в Псковском районе

Международный день соседей отметят в Псковском районе 26 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Приглашаем жителей Псковского района собраться вместе 26 мая в 18.00 в уютном дворе ЖК "Александрия" и отметить международный День соседей. В России праздник День соседей отмечается с недавнего времени, а в нашем регионе впервые! Мы верим, что праздник поможет жителям ближе познакомиться друг с другом, укрепить добрососедские отношения между домами, дворами! Ведь объединяет нас одно – большая любовь к родному району, своей улице, дому», - говорится в сообщении.

В программе мероприятия: