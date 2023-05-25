Общество

Более тысячи псковских семей получили единовременную выплату при рождении ребенка с начала года

С начала года единовременное пособие при рождении ребенка получили 1112 семей в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОСФР по Псковской области.

Выплата, размер которой составляет 22 909 рублей, предоставлялась матери или отцу на каждого появившегося в семье ребенка. Общая сумма выплат составила 24,5 миллиона рублей.

Управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова пояснила, что пособие при рождении положено всем российским семьям независимо от уровня дохода и количества детей. «Получить выплату могут как работающие, так и неработающие родители. При рождении двух и более детей данное пособие выплачивается на каждого ребенка. Если один из родителей не работает, то пособие получит работающий», — уточнила она.

Работающему родителю пособие назначается автоматически на основе данных реестра ЗАГС о рождении ребенка. Неработающему родителю для оформления выплаты нужно подать заявление в клиентскую службу ОСФР или МФЦ, который оказывает такую услугу. Заявление также принимается на портале Госуслуг.

Срок выплаты пособия составляет не более 10 рабочих дней со дня получения сведений о государственной регистрации рождения, содержащихся в едином реестре ЗАГС. Деньги СФР перечисляет через организацию почтовой связи, кредитную или иную организацию, указанную в сведениях о застрахованном лице.