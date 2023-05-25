Общество

Жители Псковской области могут записаться на диспансеризацию через «Госуслуги»

В Псковской области продолжается очередной этап диспансеризации по нацпроекту «Здравоохранение». Получить направление на профилактический осмотр легко — достаточно записаться через сервис «Мое здоровье» на портале «Госуслуги» или по телефону поликлиники. В поликлинике для прохождения профилактических мероприятий понадобится только паспорт и полис ОМС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией — одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение». В 2022 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 51 млн граждан Российской Федерации. В 2023 году количество прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры должно составить 87 млн граждан.

«Профосмотр — это ядро первого этапа диспансеризации, а диспансеризация — это профосмотр плюс дополнительные скрининги. Если их соотносить, то до 39 лет у нас ежегодный профосмотр и раз в три года диспансеризация, а начиная с 40 лет ежегодная диспансеризация. Так что у нас созданы все условия для того, чтобы каждый мог прийти раз в год и проверить состояние своего здоровья в поликлинике» — пояснила член-корреспондент РАН, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

АНО «Национальные приоритеты» совместно с Минздравом России проводят коммуникационную кампанию национального проекта «Здравоохранение», направленную на популяризацию диспансеризации.

Миссия кампании — напомнить людям о том, что оценить состояние своего здоровья можно бесплатно. В эфир выйдут сначала два ролика «Полипы Петровича» и «Сердце Галины». Один из них посвящен выявлению рака на ранней стадии, а второй рассказывает о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Два оставшихся ролика будут посвящены ранней диагностике гипертонии и обследованию родинок.

Видеоролики можно увидеть на федеральных телеканалах и в сети Интернет, аудиоролики — услышать на радиостанциях, в регионах будут размещены баннеры на статичных и цифровых носителях наружной рекламы.