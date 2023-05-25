Общество

Серебряные медали вернут в российские школы

В российских школах вновь появятся серебряные медали для учеников, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

«Для родителей и для школьников будет приятная новость, мы со следующего учебного года вернем серебряные медали», — цитирует его РИА Новости.

Сейчас отличившимся выпускникам средней школы вручают единую медаль «За особые успехи».

В то же время до 2014 года на федеральном уровне вручались золотые и серебряные медали. Вторая награда после этого ушла на региональный уровень.