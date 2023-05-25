Общество

Очный этап областного конкурса «Сердце отдаю детям» проходит в Пскове

Очный этап областного конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» стартовал в Пскове, он продлится до 26 мая. В жюри конкурса вошла председатель Псковской областной организации профсоюза народного образования и науки РФ Наталья Горбачева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Мероприятия проходят на площадке гимназии №29. Участие в конкурсе принимают 12 специалистов, в том числе три члена профсоюза. Участники представляют учреждения дополнительного образования Пскова, Великих Лук, Пустошки, Бежаниц, Острова, Новосокольников, Порхова, Невеля, Струг Красных, Опочки.

Областной конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» проводят для совершенствования навыков педагогов дополнительного образования, повышения престижа профессии.

Победитель областного этапа конкурса представит регион на федеральном уровне.