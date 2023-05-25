Общество

Завершается подготовка детского лагеря Октябрьской железной дороги к летнему сезону в Псковской области

Завершается подготовка детских оздоровительных лагерей Октябрьской железной дороги к летнему сезону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций

Октябрьской железной дороги - филиала «РЖД».

Фото: служба корпоративных коммуникаций

Октябрьской железной дороги - филиала «РЖД»

В этом году летний отдых детей работников Октябрьской железной дороги будет организован в трех оздоровительных лагерях, расположенных в границах магистрали, – «Тверца», «Юный железнодорожник» и «Маяк».

В настоящее время во всех детских оздоровительных лагерях завершается работа по ремонту объектов и обновлению оборудования.

В частности, в лагере «Тверца» в Тверской области для улучшения проживания детей будет осуществлен ремонт спальных корпусов и душевых. Также выполнен капитальный ремонт детской игровой площадки с заменой покрытия и ограждения.

В детском лагере «Юный железнодорожник», расположенном в Псковской области, проводятся работы по ремонту ряда спальных корпусов и капитальный ремонт здания столовой. В лагере «Маяк» в Ленинградской области обновлены спальные корпуса и медпункт.

Все мероприятия по подготовке к новой детской оздоровительной кампании на Октябрьской железной дороге будут завершены до 30 мая. Первая смена стартует уже 8 июня.