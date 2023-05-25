Общество

МГИМО закрыли на карантин из-за выявления кори

МГИМО закрыли на карантин из-за выявления кори, студентам нельзя оставаться в помещениях вуза. С 26 мая все учащиеся переходят на дистанционный формат учебы, который планируется ввести на две недели.

Представители управления Роспотребнадзора в Москве проинформировали о введении карантина в учебном заведении 25 мая, решение о введении карантина принято по причине выявления кори у одного из студентов, пишет RuNews24.

Отмечается, что сотрудники управления Роспотребнадзора оперативно начали эпидемиологическое расследование случая заболевания. В сообщении говорится, что приняты максимальные меры для недопущения распространения вируса. В данный момент проходит вакцинация тех студентов и преподавателей вуза, которые ранее не болели корью. В университет также направлено предписание ведомства о проведении противоэпидемических мероприятий.