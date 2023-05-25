Торговая сеть «Бизон» объявила о наборе сотрудников

Фирменная торговая сеть «Бизон» от Псковского мясокомбината объявляет набор сотрудников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители торговой сети.
Сейчас для работы в торговой сети «Бизон» требуются:
Сотрудникам предприятия гарантируют:
Подробности по телефону: 8-921-506-51-24.
Ассортимент магазинов «Бизон» состоит из самых востребованных и качественных мясопродуктов, а также молока, бакалеи и кондитерских изделий, преимущество отдается местным производителям или популярным торговым маркам эконом-сегмента. А актуальный список акций всегда можно узнать на странице сети магазинов «Бизон» в социальной сети «ВКонтакте».
Актуальные адреса точек торговой сети «Бизон» доступны на сайте Псковского мясокомбината.