О работе по содержанию города в надлежащем виде отчитались в Великих Луках

Коммунальные службы города ежедневно выполняют большой объем работ по содержанию городских территорий в надлежащем виде, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.
«За сегодняшний день были выполнены различные виды работ. Делимся отчётом.
Силами муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» были выполнены следующие работы:
- механическая очистка дорожного полотна на улицах Л. Чайкиной, Холмской, Р. Люксембург, Винатовского;
- механическая очистка тротуаров на улицах Герцена;
- увлажнение тротуаров на проспекте Ленина;
- увлажнение дорожного полотна на проспекте Ленина, улице Гражданской;
- ручная уборка тротуаров на улицах Промышленной, Ухтомского, Дьяконова у подземных переходов;
- ручная уборка лотковой части дороги на улицах Гражданской и Р. Люксембург;
- профилирование дорожного полотна в переулке Лермонтова и на улице Запрудной, дороги к кладбищу Боровицы;
- очистка ливневой канализации на перекрестке улицы Первомайской и проспекта Октябрьского;
- уборка остановочных комплексов города.
Муниципальное предприятие «Зеленхоз» выполнило следующие работы:
- погрузка и вывоз веток у дома № 48 на улице Проектной и у дома № 5 на улице Зенцовской;
- скос травы на берегах речки Ситовки и на набережной реки Ловати;
- также была продолжена уборка несанкционированной свалки на кладбище Боровицы;
- проведена уборка мусора на мини-рынке на улице Толстого;
- посадка растений на набережной Л. Шмидта;
- погрузка и вывоз ранее скошенной травы на проспекте Октябрьском;
- погрузка и вывоз мешков на переулке Пескарёва;
- скос травы в пушкинском сквере, на площади Матросова, на откосах у центрального моста;
- уборка случайного мусора на улице Фабричной;
Муниципальное унитарное предприятие «ДСУ» выполняло нанесение дорожной разметки на улицах Гастелло, 3-й Ударной Армии и Новогаражной, а также ямочный ремонт на улицах Гоголя (у завода "Велторф"), Дубовой и проспекте Гагарина. Также велась подготовка дворов домов №№ 10, 12 и 14 на проезде Нелидовском к предстоящему ремонту», - сообщили в администрации города.