Общество

О работе по содержанию города в надлежащем виде отчитались в Великих Луках

Коммунальные службы города ежедневно выполняют большой объем работ по содержанию городских территорий в надлежащем виде, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.

«За сегодняшний день были выполнены различные виды работ. Делимся отчётом.

Силами муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» были выполнены следующие работы:

- механическая очистка дорожного полотна на улицах Л. Чайкиной, Холмской, Р. Люксембург, Винатовского;

- механическая очистка тротуаров на улицах Герцена;

- увлажнение тротуаров на проспекте Ленина;

- увлажнение дорожного полотна на проспекте Ленина, улице Гражданской;

- ручная уборка тротуаров на улицах Промышленной, Ухтомского, Дьяконова у подземных переходов;

- ручная уборка лотковой части дороги на улицах Гражданской и Р. Люксембург;

- профилирование дорожного полотна в переулке Лермонтова и на улице Запрудной, дороги к кладбищу Боровицы;

- очистка ливневой канализации на перекрестке улицы Первомайской и проспекта Октябрьского;

- уборка остановочных комплексов города.

Муниципальное предприятие «Зеленхоз» выполнило следующие работы:

- погрузка и вывоз веток у дома № 48 на улице Проектной и у дома № 5 на улице Зенцовской;

- скос травы на берегах речки Ситовки и на набережной реки Ловати;

- также была продолжена уборка несанкционированной свалки на кладбище Боровицы;

- проведена уборка мусора на мини-рынке на улице Толстого;

- посадка растений на набережной Л. Шмидта;

- погрузка и вывоз ранее скошенной травы на проспекте Октябрьском;

- погрузка и вывоз мешков на переулке Пескарёва;

- скос травы в пушкинском сквере, на площади Матросова, на откосах у центрального моста;

- уборка случайного мусора на улице Фабричной;

Муниципальное унитарное предприятие «ДСУ» выполняло нанесение дорожной разметки на улицах Гастелло, 3-й Ударной Армии и Новогаражной, а также ямочный ремонт на улицах Гоголя (у завода "Велторф"), Дубовой и проспекте Гагарина. Также велась подготовка дворов домов №№ 10, 12 и 14 на проезде Нелидовском к предстоящему ремонту», - сообщили в администрации города.