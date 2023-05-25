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Общество

Игорь Шатурный о ремонте дорог в Пскове: Стараемся, чтобы подрядчики выполнили работы раньше срока и качественно

25.05.2023 20:06|ПсковКомментариев: 0

Заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный дал оценку ремонту трех улиц в Пскове. Об итогах рабочего выезда он рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей. 

«Мы сегодня проводим выездное заседание рабочей группы в рамках распоряжения губернатора. Помимо заседаний в правительстве, проводим и выездные.  Смотрим дороги, которые ремонтируется в Пскове. Посмотрели три объекта. Идут все в графике. В том числе и по этому (улица 128-й Стрелковой Дивизии – ред.) объекту. С учётом того, что ввод в эксплуатацию в сентябре. Мы договорились с подрядчиком, чтобы они выполнили заранее. До 1 июля строительная готовность должна быть 100%», – сказал он. 

Вице-губернатор отметил, что во время выезда при разговорах с подрядчиками особое внимание уделялось качеству выполняемых работ. Также он обратился к псковским автомобилистам, испытывающим дискомфорт во время передвижения по городу. 

«Проговорили с подрядчиками, чтобы основной акцент поставили на качество  выполняемых работ. Губернатор лично контролирует, чтобы качество было на 100 процентов и стройконтроль отработал основательно, чтобы не было вопросов и нареканий. В летний период  хорошо, что выделяются хорошие ресурсы на ремонт дорог. Создаем не очень комфортную среду, чтобы автомобилисты проезжали по нашим дорогам. Хотел бы обратиться к жителям, чтобы они потерпели, постараемся минимизировать этот дискомфорт. Стараемся, чтобы подрядчики выполнили работы раньше срока, а самое главное качественно», – заключил он. 

Напомним, сегодня состоялся рабочий выезд главы города Пскова Бориса Елкина и заместителя губернатора Псковской области Игоря Шатурного. Они осмотрели ремонт улиц Труда, Коммунальной и 128-й Стрелковой Дивизии.

Источник: Псковская Лента Новостей
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