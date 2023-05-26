Общество

Больше половины работодателей стараются найти компромисс с сотрудниками, которые грозят уволиться

Семь из десяти работодателей стараются найти компромисс с сотрудниками, которые грозят уволиться, добиваясь повышения зарплаты или улучшения условий труда. В ситуациях, когда сотрудники грозят увольнением, работодатели стали реже рубить с плеча и подписывать заявления на расчет и чаще стараться идти на уступки. В 2010 году «шантажистов» увольняли в каждой пятой компании, пытались найти компромисс шесть из десяти работодателей, сегодня таковых 14 и 68% соответственно.

По данным опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, сотрудники, в свою очередь, стали чуть реже прибегать к подобной практике: в 2010 году опыт такого рода конфликтов имел 31% россиян, сейчас — 28%.

Вероятно, дело в том, что добиваться желаемого удается далеко не всегда. Шесть из десяти россиян рассказали, что работодатель выполнил их требования, 27% пришлось уволиться, каждый десятый остался работать на прежних условиях, забыв про свои угрозы. 13 лет назад россияне чаще добивались своего (69%) и, соответственно, реже писали заявления на расчет (17%).

Мужчины прибегают к шантажу в переговорах с работодателем чаще женщин (32 и 26% соответственно). Больше всего тех, кому доводилось грозить увольнением, добиваясь своего, — среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет (36%).