Общество

Первый день ЕГЭ в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Экзаменационная кампания среди выпускников 11 классов стартовала в школах Псковской области 26 мая. Первые испытания – ЕГЭ по географии, литературе и химии – в регионе сдают 560 человек.

В псковской школе № 24 имени Л. И. Малякова картина была такой: напряженные лица встречавших ребят организаторов и членов экзаменационной комиссии, тут же, бледные и испуганные, — выпускников. Нервное молчание сохраняется почти всю дорогу следования к аудиториям, а из-за предстоящего испытания у некоторых слезы на глазах. Там инструктаж и заветный старт – открытие пакетов с заданиями.

Как это было – в фоторепортаже Вадима Боченкова.