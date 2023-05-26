Общество

Парад катеров пройдет на реке Великой в Пскове в День пограничника

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области приглашает гостей и жителей региона на торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня пограничника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

27 мая в 20.00 на набережной реки Великой возле Псковского кремля у инсталляции «Россия начинается здесь» пройдет торжественный церемониал постановки приказа на охрану государственной границы пограничным нарядам Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Начальник управления лично поставит приказ, после чего пограничные наряды торжественным маршем пройдут по набережной реки Великой и отправятся к местам несения службы. Завершится мероприятие торжественным прохождением пограничных сторожевых катеров.

28 мая в 11.00 праздничное мероприятие пройдет у памятника «Стражам границы» в сквере Пограничников. По традиции в этот день состоится торжественный митинг, возложение цветов к памятному мемориалу, в котором примут участие руководство и сотрудники управления, представители правительства Псковской области, ветераны-пограничники.

В рамках торжественной программы специалисты-кинологи покажут умения и навыки своих подопечных, творческие коллективы Псковской области подарят участникам мероприятия праздничный концерт. А в завершении мероприятия все желающие смогут отведать солдатскую кашу.