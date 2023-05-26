Общество

Спрос на работников лесной и деревообрабатывающей отрасли вырос в Псковской области

Эксперты проанализировали вакансии деревообрабатывающей промышленности в Псковской области с начла года, и выявили, на какую зарплату могут рассчитывать соискатели, а также, какие профессии больше всего востребованы в данной отрасли.

Так, по данным сервиса hh.ru, с начала года на 111% вырос спрос в Псковской области на работников в сфере деревообработки и лесной промышленности по сравнению с тем же периодом 2022 года.

С начала 2023 года наиболее востребованными кадрами в деревообработке и лесной промышленности в Псковской области стал рабочий персонал: 40% вакансий приходится именно на эти категории сотрудников. Также местные компании активно ищут логистов и работников транспортной сферы (33% от числа всех вакансий деревообрабатывающей отрасли) и специалистов сельского хозяйства – 30% вакансий. Каждая четвертая вакансия приходится на строителя.

85% от числа всех вакансий, которые были размещены с начала года в Псковской области, предлагают доход от 45 000 руб., 48% – от 50 000 руб. Каждая третья вакансия предусматривает заработную плату от 55 000 руб. и лишь 28% (от числа всех вакансий деревообрабатывающей отрасли региона) – от 60 000 руб. При этом средняя заработная плата в Псковской области составляет 37 360 руб.

Самая высокая заработная плата деревообрабатывающей отрасли в Псковской области зафиксирована в вакансии «Водитель категории Е», зарплата от 120 000 руб. на руки. В обязанности будущего работника войдет управление грузоподъемной техникой и вывоз леса с лесной просеки до лесосклада до 5 км. Работодатель выделяет следующие требования к кандидату: действующие водительские права категории СЕ, стаж вождения от 1 года, опыт работы на грузоподъемной технике.

Между тем летний сезон (многие компании из разных отраслей активизируются, в это время подстёгивая кросс-функциональную конкуренцию), повышенная потребность в работниках, а также ярко выраженный кадровый дефицит на фоне количественной нехватки кандидатов толкают работодателей из лесной промышленности на расширение границ в вопросах найма персонала. Так, с начала весны 2023 года у компаний на 23% выросло число вакансий для соискателей без опыта вообще.