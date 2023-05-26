Общество

Может ли смерть владельца предприятия повлиять на выплату зарплаты, объяснили эксперты

Может ли смерть владельца предприятия повлиять на выплату зарплаты, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СОЦПРОФ.

Наследники умершего основного владельца предприятия не подают признаков юридической жизни, поэтому профсоюз обратился в суд в интересах своих членов. Сургутский городской суд решил необходимым взыскать заработную плату в пользу работников предприятия по обработке отходов и лома драгоценных металлов, а именно водителей и сотрудников администрации – членов профсоюзов «Профсвобода» и «Справедливость» СОЦПРОФ.

Как уточнили в учреждении: несмотря на смерть хозяина предприятия, взыскание средств должны провести, поскольку в соответствии со статьей 20 Трудового кодекса РФ права и обязанности работодателя в трудовых отношениях осуществляются: физическим лицом, являющимся работодателем; органами управления юридического лица (организации) или уполномоченными ими лицами, иными лицами, уполномоченными на это.

При вступлении в силу решения суда, приставы обязаны найти и взыскать деньги в пользу работников за три месяца и за задержку этой выплаты с новых хозяев, или это будет сделано по решению ликвидационной комиссии. Ликвидационная комиссия заменяет органы управления юридического лица, а председатель ликвидационной комиссии приобретает право подписи документов, распоряжения имуществом и другие полномочия, которыми ранее обладал руководитель общества.