Общество

Синоптики не исключают заморозков в Псковской области до конца июня

Синоптики не исключают заморозков в Псковской области до конца июня. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Если говорить о климатическом лете, оно наступит примерно в те же сроки, в которые и должно наступить. Пока мы не обсуждаем никаких существенных отклонений от нормы. Сказать, что лето наступит гораздо позже, чем должно было, пока, на сегодняшний день, мы не можем, на это у нас оснований нет», – рассказала Тала Нещадимова.

Она напомнила, что в Псковской области ожидаются ночные заморозки, и добавила, что для Псковской области это явление в рамках нормы, несмотря на свою опасность.

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«Заморозки не такое редкое явление для нас, оно относится к разряду опасных явлений, поэтому о нем приходят предупреждения во все инстанции. Всех предупреждают о том, что начинаются заморозки. Явление это опасное, но, как я уже сказала, к сожалению, не редкое. На данный момент крайней датой заморозков было 23 июня, сейчас все еще конец мая», – уточнила Тала Нещадимова.