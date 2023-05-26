Общество

В России возобновляется прием заявлений о выдаче биометрических паспортов

Прием заявлений о выдаче загранпаспортов нового поколения возобновится в РФ с 1 июня, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Портал госуслуг в конце января начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца из-за проблем с чипами. Затем на портале было опубликовано объявление, что прием заявлений на биометрические загранпаспорта приостановлен со 2 февраля, пишет РИА Новости.

«С 1 июня текущего года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации», - сказала Ирина Волк.

По ее словам, заявление можно подать через территориальный орган МВД России, МФЦ либо посредством электронного документа через портал госуслуг.