Общество

Место массового захоронения обнаружили в дновской деревне Колотушино

Поисковая экспедиция работает в деревне Колотушино Дновского района на месте бывшего концлагеря с 20 мая в рамках федерального проекта «Без срока давности». Ее цель - поиск массового захоронения военнопленных и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщается в группе газеты «Дновец» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Дновец» / «ВКонтакте»

Экспедицию курирует поисковое объединение «Долина» из Великого Новгорода, руководит экспедицией Игорь Неофитов. В её составе - поисковые отряды из Санкт-Петербурга, Псковской, Новгородской и Ленинградской областей, всего около 40 человек. Участие принимает молодежный поисковый отряд «Журавли» и отряд «Бригада 60» из Дедовичей.

«Поиски уже можно назвать успешными! Обнаружено одно из кладбищ жертв концлагеря. Останки уложены "кострами" и просто сброшены в ямы», – отметили поисковики.

Игорь Неофитов оценивает количество найденных не менее, чем в 1500 человек. Но совершенно точно, это не единственное место захоронения. По архивным данным, в Колотушино захоронены около 25 тысяч военнопленных и мирных жителей. Сейчас на месте захоронения работают представители прокуратуры и следственного комитета.

Поисковики, обнаружившие место захоронения, благодарят дновцев, оказавших им помощь в работе: Геннадия Яружного, Ирину Иванову, Владимира Цветкова и Валерия Петрова.