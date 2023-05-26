В Великих Луках отчитались о работе коммунальщиков

О работе коммунальных служб по содержанию города в надлежащем виде отчитались в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
Фото: администрация Великих Лук
«Публикуем отчёт о проделанной работе коммунальных служб города за прошедший рабочий день», - отметили в администрации города.
Сотрудники муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» выполнили следующие работы:
- механическая очистка дорожного полотна на улицах Льва Толстого, Дьяконова, проспекте Ленина;
- механическая очистка тротуаров на улице Герцена;
- увлажнение тротуаров на проспекте Ленина;
- увлажнение дорожного полотна на проспекте Гагарина, улицах Пескарёва, Гражданской, Дьяконова, Герцена, Новоселенинской, Винатовского
- ручная уборка тротуаров на улице Ухтомского;
- ручная уборка лотковой части дороги на улицах Новосокольнической, Винатовского, Гражданской;
- профилирование дорожного полотна на улицах Новоселенинской, Заслонова, Лесопарковой, Мирной;
- уборка остановочных комплексов города.
Муниципальное предприятие «Зеленхоз» выполнило следующие работы:
- скос травы на берегах речки Ситовки и на набережной реки Ловати;
- погрузка и вывоз мусора на кладбище Еврейском;
- погрузка и вывоз ранее скошенной травы на площади Калинина;
- обслуживание детских площадок;
- погрузка и вывоз мешков на переулке Пескарёва;
- скос травы на площади Матросова;
- уборка случайного мусора в сквере на улице Холмской;
- ручное подметание скверов города;
- уборка мешков на переулке Пескарёва, у дома №15 на улице Сибирцева и у дома №14 на улице Запрудной;
- погрузка веток на улице Рыбацкой;
Работники муниципального унитарного предприятия «ДСУ» выполнили ямочный ремонт на улицах Вагонной, Глинки, Тургеньева.
Были продолжены подготовительные работы к предстоящему ремонту во дворах домов №№ 10, 12 и 14 на проезде Нелидовском. Нанесена разметка на пересечении проспекта Гагарина и улицы Дьяконова.