Общество

В Великих Луках отчитались о работе коммунальщиков

О работе коммунальных служб по содержанию города в надлежащем виде отчитались в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото: администрация Великих Лук

«Публикуем отчёт о проделанной работе коммунальных служб города за прошедший рабочий день», - отметили в администрации города.

Сотрудники муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» выполнили следующие работы:

механическая очистка дорожного полотна на улицах Льва Толстого, Дьяконова, проспекте Ленина;

механическая очистка тротуаров на улице Герцена;

увлажнение тротуаров на проспекте Ленина;

увлажнение дорожного полотна на проспекте Гагарина, улицах Пескарёва, Гражданской, Дьяконова, Герцена, Новоселенинской, Винатовского

ручная уборка тротуаров на улице Ухтомского;

ручная уборка лотковой части дороги на улицах Новосокольнической, Винатовского, Гражданской;

профилирование дорожного полотна на улицах Новоселенинской, Заслонова, Лесопарковой, Мирной;

уборка остановочных комплексов города.

Муниципальное предприятие «Зеленхоз» выполнило следующие работы:

скос травы на берегах речки Ситовки и на набережной реки Ловати;

погрузка и вывоз мусора на кладбище Еврейском;

погрузка и вывоз ранее скошенной травы на площади Калинина;

обслуживание детских площадок;

погрузка и вывоз мешков на переулке Пескарёва;

скос травы на площади Матросова;

уборка случайного мусора в сквере на улице Холмской;

ручное подметание скверов города;

уборка мешков на переулке Пескарёва, у дома №15 на улице Сибирцева и у дома №14 на улице Запрудной;

погрузка веток на улице Рыбацкой;

Работники муниципального унитарного предприятия «ДСУ» выполнили ямочный ремонт на улицах Вагонной, Глинки, Тургеньева.

Были продолжены подготовительные работы к предстоящему ремонту во дворах домов №№ 10, 12 и 14 на проезде Нелидовском. Нанесена разметка на пересечении проспекта Гагарина и улицы Дьяконова.