Общество

Международный день соседей празднуют в деревне Хотицы Псковского района. ФОТО

Международный день соседей празднуют в деревне Хотицы Псковского района сегодня, 26 мая, передает корреспондент Псковской Ленте Новостей.

В программе мероприятия:

концертная программа артистов Псковского районного центра культуры,

детская игровая программа,

шоу мыльных пузырей,

спортивные игры и эстафеты,

ростовые куклы,

интерактивная площадка для взрослых и детей от Молодежного совета Псковского района.

Мероприятие проходит по партийному проекту «Единой России» «Жители МКД».

«Мы впервые проводим этот праздник. В нашем районе он очень востребован. Сегодня прекрасная возможность узнать друг друга. Хотела бы пожелать всем семьям и соседям прекрасных отношений и благополучия, развития нашим новым микрорайонам», – поздравила с праздником глава Псковского района Наталья Фёдорова.