Международный день соседей празднуют в деревне Хотицы Псковского района. ФОТО

Международный день соседей празднуют в деревне Хотицы Псковского района сегодня, 26 мая, передает корреспондент Псковской Ленте Новостей.
В программе мероприятия:
Мероприятие проходит по партийному проекту «Единой России» «Жители МКД».
«Мы впервые проводим этот праздник. В нашем районе он очень востребован. Сегодня прекрасная возможность узнать друг друга. Хотела бы пожелать всем семьям и соседям прекрасных отношений и благополучия, развития нашим новым микрорайонам», – поздравила с праздником глава Псковского района Наталья Фёдорова.