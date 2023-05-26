Общество

Священник навестил несовершеннолетних великолукского СИЗО

Духовно-нравственная встреча несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области, с клириком храма во имя Святителя Николая Чудотворца города Новосокольники иереем Владимиром Флавьяновым состоялась в часовне, расположенной на территории учреждения, и была приурочена к празднованию Вознесения Господня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В ходе встречи священнослужитель объяснил присутствующим происхождение и значение православного праздника, подчеркнув, что само название отражает суть события — вознесение на небо Иисуса Христа и завершение его земного служения. Также он рассказал об исторически сложившихся традициях празднования этой даты.

В завершение разговора батюшка напомнил подросткам о духовных законах жизни, необходимости соблюдения порядка, следования законным поведенческим правилам и ответственности за каждый сделанный шаг, о послушании и важности покаяния и молитвы, отметили в УФСИН.

По словам иерея Владимира Флавьянова, духовные встречи с людьми, находящимися в неволе, служат не просто «для освобождения их душ от тяжелого бремени нахождения в стенах СИЗО», но и направлены на профилактику рецидива преступлений и укрепление нравственности.