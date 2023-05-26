Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Опальное» время
программная статья лидера ЛДПР
Топ уютных летних террас Пскова
перевозки между Таллином и Псковом
розыгрыш билетов на премьеру
Муниципальная реформа три четверти пути
Счастливое материнство
Новый автосалон «Лидер-Авто» в Пскове
2ГИС 10 лет в Пскове
Топ учебных заведений
Пицца в Гдове: мечта или реальность?
трудяга на отдыхе
Надежные стоматологии Пскова
Господин Рейтингомер
агростартап от морковки до коровки
 
 
 
ещё Общество 26.05.2023 10:590 QR-мемориалы 26.05.2023 22:000 Может ли смерть владельца предприятия повлиять на выплату зарплаты, объяснили эксперты 26.05.2023 21:520 Священник навестил несовершеннолетних великолукского СИЗО 26.05.2023 21:400 Ответы на актуальные вопросы по ЕНС дадут налоговики на онлайн-вебинарах 26.05.2023 21:340 Минюст объявил иноагентом солиста «Би-2» 26.05.2023 21:000 Больше половины работодателей стараются найти компромисс с сотрудниками, которые грозят уволиться
 
 
 
Самое популярное 19.05.2023 10:470 Ещё четверо псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации 19.05.2023 07:415 Ущерб от разгрома туалета в псковском парке Строителей возместят родители виновников 23.05.2023 11:270 14 человек эвакуировали из горящего дома в Пскове, пострадала женщина 22.05.2023 16:090 Почти 30-градусная жара ожидается в Псковской области 22.05.2023 11:100 Новый автосалон открылся в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Священник навестил несовершеннолетних великолукского СИЗО

26.05.2023 21:52|ПсковКомментариев: 0

Духовно-нравственная встреча несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области, с клириком храма во имя Святителя Николая Чудотворца города Новосокольники иереем Владимиром Флавьяновым состоялась в часовне, расположенной на территории учреждения, и была приурочена к празднованию Вознесения Господня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В ходе встречи священнослужитель объяснил присутствующим происхождение и значение православного праздника, подчеркнув, что само название отражает суть события — вознесение на небо Иисуса Христа и завершение его земного служения. Также он рассказал об исторически сложившихся традициях празднования этой даты.

В завершение разговора батюшка напомнил подросткам о духовных законах жизни, необходимости соблюдения порядка, следования законным поведенческим правилам и ответственности за каждый сделанный шаг, о послушании и важности покаяния и молитвы, отметили в УФСИН.

По словам иерея Владимира Флавьянова, духовные встречи с людьми, находящимися в неволе, служат не просто «для освобождения их душ от тяжелого бремени нахождения в стенах СИЗО», но и направлены на профилактику рецидива преступлений и укрепление нравственности.

Теги: #СИЗО #священник
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На чем вы экономите?
В опросе приняло участие 178 человек
26.05.2023, 22:000 Может ли смерть владельца предприятия повлиять на выплату зарплаты, объяснили эксперты 26.05.2023, 21:520 Священник навестил несовершеннолетних великолукского СИЗО 26.05.2023, 21:460 Более километра ветхих тепловых сетей заменят на новые в Великих Луках 26.05.2023, 21:400 Ответы на актуальные вопросы по ЕНС дадут налоговики на онлайн-вебинарах
26.05.2023, 21:390 В Великих Луках завершают реконструкцию станции биохимической очистки воды 26.05.2023, 21:340 Минюст объявил иноагентом солиста «Би-2» 26.05.2023, 21:280 Тротуар на ремонтируемой Новгородской улице повторит «народные тропы» – Борис Елкин 26.05.2023, 21:200 На чемпионате по практической стрельбе 120 школьников стали участниками модуля от регионального МЧС
26.05.2023, 21:170 «Управляйки» Великих Лук выполнили ряд ремонтных работ 26.05.2023, 21:000 Больше половины работодателей стараются найти компромисс с сотрудниками, которые грозят уволиться 26.05.2023, 20:511 «Дабришутинг»: Звук китайского, лучший город, голос столицы. ВИДЕО 26.05.2023, 20:400 Игорь Шатурный с рабочим визитом посетил Великие Луки
26.05.2023, 20:200 Псковичам рекомендовали контролировать перерегистрацию автомобиля после продажи 26.05.2023, 20:140 Антон Минаков об отцовском капитале, министерстве миграции и помощи медикам 26.05.2023, 20:110 Полтысячи школьников приняли в «Михайловском» в последние дни учебного года 26.05.2023, 20:020 В Великих Луках отчитались о работе коммунальщиков
26.05.2023, 20:000 Рекордное количество цветов вырастили в России в 2022 году 26.05.2023, 19:490 В ЦК КПРФ перенесли рассмотрение вопроса о кандидате на выборы губернатора Псковской области 26.05.2023, 19:400 Дебютный домашний матч Юношеской футбольной лиги примет Псков 26.05.2023, 19:270 Программу гастрономического фестиваля «Моя еда» представили псковичам
26.05.2023, 19:201 Спрос на работников лесной и деревообрабатывающей отрасли вырос в Псковской области 26.05.2023, 19:000 Какие болезни можно «подцепить» в огороде, рассказал врач 26.05.2023, 18:480 Международный день соседей празднуют в деревне Хотицы Псковского района. ФОТО 26.05.2023, 18:450 Более 260 псковичей стали участниками акции «На работе на велосипеде»
26.05.2023, 18:270 Реверсивное движение на трассе Р-23 Петербург - Псков снимут раньше срока 26.05.2023, 18:151 Вандалы сломали скамейки на набережной в Великих Луках 26.05.2023, 18:150 Мастер-классы пройдут в Псковском кремле в День защиты детей 26.05.2023, 18:000 Ещё одна группа псковских волонтеров научилась помогать раненым бойцам
26.05.2023, 17:590 Танцевальный марафон пройдет в Пскове 26.05.2023, 17:580 Государство прикладывает максимальные усилия для популяризации спорта в России - Владимир Кузь 26.05.2023, 17:520 Инвестиции компаний СЗФО в цифровую трансформацию превысили 400 млн рублей - Сбер 26.05.2023, 17:500 Отчет Елкина, нарушитель регламента и новые церкви
26.05.2023, 17:460 Спортивный марафон «Сила России» запустили в стране 26.05.2023, 17:293 Участницы фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2023» побывали на предприятии 26.05.2023, 17:250 Псковские футболисты сыграют на Васильевском острове 26.05.2023, 17:230 Место массового захоронения обнаружили в дновской деревне Колотушино
26.05.2023, 17:100 Когда в псковских микрорайонах Бутырки и Шабаны появятся дороги, сообщил Борис Елкин 26.05.2023, 16:570 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 26 мая 26.05.2023, 16:452 Александр Ведяхин: В ближайшие пять лет самыми востребованными на рынке труда станут эксперты по ИИ 26.05.2023, 16:390 Выставку народного костюма готовят в Изборском музее
26.05.2023, 16:320 В России возобновляется прием заявлений о выдаче биометрических паспортов 26.05.2023, 16:220 В каком случае можно оформить наследство после истечения срока, объяснил юрист 26.05.2023, 16:171 Батутный центр продают в Пскове за 460 тысяч рублей 26.05.2023, 16:062 Судят ли россияне о новом знакомом по его автомобилю, выяснили аналитики
26.05.2023, 16:021 Николай Козловский о работе правительства области в Великих Луках: Мы заинтересованы в помощи специалистов высокого уровня 26.05.2023, 16:000 Чем удивят Дни Пушкинской поэзии в Псковской области - 2023 26.05.2023, 15:541 Законопроект о доплатах к пенсиям тренерам чемпионов Олимпийских игр приняли в России 26.05.2023, 15:480 Китай предложил сохранить за Россией новые регионы
26.05.2023, 15:450 Движение автобусов изменится в Пскове из-за ралли 27 мая 26.05.2023, 15:370 Синоптики не исключают заморозков в Псковской области до конца июня 26.05.2023, 15:330 Как безопасно купить недвижимость без ипотеки, псковичам рассказали в Сбере 26.05.2023, 15:310 Сергей Вострецов назвал «вредительской» инициативу о введении шестидневной рабочей недели
26.05.2023, 15:280 Два человека пострадали в ДТП на автодороге Псков – Гдов. ФОТО 26.05.2023, 15:243 Реанимация села: что поможет спустить молодёжь на землю? 26.05.2023, 15:202 Замужняя женщина завела роман с чат-ботом и назвала его лучшим любовником 26.05.2023, 15:030 «Квартирник» на «ПЛН FM» стал «бородатым». ВИДЕО
26.05.2023, 14:570 Игорь Иванов: Вопрос введения шестидневной недели сейчас не актуален 26.05.2023, 14:450 Аркадий Мурылев - предпринимателям: Вы вносите существенный вклад в развитие экономики Псковской области 26.05.2023, 14:351 Повар едва не сварился заживо в борще в московском ресторане 26.05.2023, 14:200 Звук китайского, лучший город, голос столицы
26.05.2023, 14:120 Охотник обвиняет руководителя пресс-службы главы Якутии в избиении 26.05.2023, 13:560 «Троице» после выставления в Храме Христа Спасителя предстоит реставрация 26.05.2023, 13:431 Петеребуржец получил ожог ягодицы из-за возгорания электросамоката. ВИДЕО 26.05.2023, 13:330 Пассажирские авиаперевозки в России выросли на 7% в первом квартале года
26.05.2023, 13:260 В Псковской области зарегистрировано более 20 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса 26.05.2023, 13:180 Две трети псковичей мечтают работать в крупных российских компаниях - опрос 26.05.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» 26.05.2023, 12:570 Для многодетных семей предложили новую льготу
26.05.2023, 12:550 Псковские росгвардейцы примут участие в чемпионате по тактической стрельбе на Кубок губернатора 26.05.2023, 12:501 Сотрудник «Псковских тепловых сетей» стал лучшим сварщиком СЗФО 26.05.2023, 12:330 «Прессинг»: Власть и СМИ, голова лосося, медиавойны. ВИДЕО 26.05.2023, 12:320 Иеромонах Анастасий о молитвах перед экзаменами
26.05.2023, 12:200 Первый день ЕГЭ в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 26.05.2023, 12:190 Парад катеров пройдет на реке Великой в Пскове в День пограничника 26.05.2023, 12:170 Школьник из Тулы расскажет о Псковском кремле 26.05.2023, 12:150 Границы двух новых ТОСов установили в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru