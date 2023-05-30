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Общество

Александр Братчиков о комфортной городской среде и «шпильках» оппозиции

30.05.2023 17:16|ПсковКомментариев: 0

Гостем программы «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 30 мая, стал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. Ведущий Максим Костиков обсудил с ним, нужен ли отчет главы города и губернатора или это только формальность, какие изменения произошли в избирательном округе №3, в который входит южная часть ближнего Завеличья и район завода радиодеталей, что необходимо для реализации проекта по комфортной городской среде и многое другое.

 

– На ближайшей сессии губернатор Михаил Ведерников выступит перед депутатами областного Собрания с отчётом о работе правительства, на прошлой неделе отчитывался глава города Пскова Борис Елкин. Александр Николаевич, у вас есть уникальная возможность посмотреть на этот процесс с двух сторон. Вы, с одной стороны, были высокопоставленным чиновником и сами выступали с этим отчетом, отвечали на вопросы депутатов, отбивались от «острых шпилек» оппозиции. Теперь вы сидите в зале, задаете сами вопросы губернатору и смотрите на этот диалог.  Эти отчёты – они несут пользу для руководителя, дают возможность переосмыслить ситуацию, проанализировать то, что было сделано, либо это набор достижений? Как для руководителя – нужный ли это механизм?

– Будучи в роли главы администрации, безусловно, шпильки пытались мне вставлять. Я понимаю, что это такое, и какие шпильки по делу, какие нет. И пытаться вставить шпильку потому, что тебе хочется попиариться в телевизоре, – это неправильно, этим страдает часть нашей оппозиции. А если задают вопросы по делу и обращают на них внимание, то любая обратная связь очень важна. Отчет губернатора – отчет о цифрах, о тех действиях, которые были совершены в течение года. Отчет подразумевает некое напутствие, некие просьбы, пожелания депутатского корпуса, чтобы какие-то вопросы были уже отражены или решены в текущем году. Вернуться назад и решать то, что не решено было в 2022-м году, уже невозможно. Отчет подразумевает информацию о той деятельности, которая была сделана.

– Какие бы вы могли выделить изменения, произошедшие за последний год в вашем округе?

– В округе делается очень многое. Введена в эксплуатацию новая гимназия №29. Первый набор произошел, с 1 сентября она будет целиком наполнена. В ней очень нуждался данный микрорайон, потому что школы №№10, 19, 23, 5 все переполнены. Они как раз находятся в моем избирательном округе. Строится на «Электроне» еще одна школа. Достаточно большое количество спортивных сооружений построено в округе.

Опять же ремонтируется улица Коммунальная. В общем-то, работа ведется. Мое пожелание, которое я высказал на встрече с Борисом Елкиным, – продолжить работу с Минобороны, чтобы передать муниципалитету так называемый «Шталаг», земельный участок, который находится на улице Юбилейной. Необходимо его привести в порядок, сделать прогулочную зону. Это место, которое имеет большую историческую ценность для города Пскова.

– Александр Николаевич, вы как председатель комитета по бюджету являетесь также руководителем согласительной комиссии, которая каждый год собирается и работает при подготовке нового проекта бюджета. Каждый год депутаты собирают наказы избирателей. Часть вообще отсеивается по формальным причинам, а значительная часть, как говорится, откладывается на завтра, когда будут деньги. В этом году вы планируете вернуться к рассмотрению тех вопросов, разрешение которых было отложено по причине отсутствия финансовых средств? Будут ли какие-то изменения вноситься в региональный бюджет за счет добавочных средств, которые приходят из федерации?

– Возвращаться, конечно же, мы будем. В первую очередь мы по итогам первого полугодия заслушаем отчет комитета по финансам. С Татьяной Алексеевной Бариновой эту тему уже обсуждали. В рамках комитета заслушаем отчет об исполнении: часть уже сделана, часть - нет. В рамках согласительной комиссии те вопросы, которые были выполнены, мы снимем, у нас уже существует практика. Те вопросы, которые были не выполнены по тем или иным причинам, оставим на контроле. Эти вопросы будут оставаться на контроле до тех пор, пока не будут выполнены. Они есть в постановлении губернатора, и они обязательны к исполнению. Что касается новых вопросов или тех проблем, которые не вошли в предыдущую согласительную комиссию, будем их рассматривать уже на этапе подготовки бюджета на 2024 год. Те вопросы, которые имеют актуальность, и будут поддержаны большинством, будут включены в итоги работы согласительной комиссии. 

– Не могу не спросить и о проекте «Формирование комфортной городской среды». Вы являетесь координатором этого проекта в регионе по партийной линии. Как проект реализуется? Есть какие-то, на ваш взгляд, недоработки? Может быть, недостаточно информирования населения?

– Всего достаточно, кроме денег. Средства выделяются не сильно большие в этом году. В рамках комфортной городской среды, допустим, по городу Пскову ремонтируется набережная реки Милевки. Делается хороший парк, он давно там необходим. Спасибо городскому депутату Денису Иванову, который непосредственно курировал этот проект с самого начала. Я не слышал негативных отзывов о проекте «Формирование комфортной городской среды». Есть и общественная территория, в рамках которой была сделана площадь Ленина, многие другие общественные территории на Завеличье.

Беседовал Максим Костиков

Пресс-портрет
Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #благоустройство #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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