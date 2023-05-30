Общество

Будни спального района

В каждом спальном районе Пскова есть свои проблемы, и это не только плохие дороги, неблагоустроенные дворы и отсутствие парковочных мест. К примеру, жителей округа № 11 беспокоят увядшие сосны, соседство с магазинами, круглые сутки торгующими алкоголем, и состояние территории возле дома с мемориальной табличкой в честь погибшего воина. Какие еще вопросы волнуют избирателей, и можно ли их решить, разбирался депутат Псковской городской Думы, директор муниципального предприятия «Горводоканал» Константин Болотин в рамках контрольного выезда.

Взять на карандаш

Первой точкой стала придомовая территория дома № 58 по улице Коммунальной. Жильцы дома обратились с просьбой увеличить площадь существующей парковки.

«В своё время здесь машины ставили «ёлочкой», но это мешало проезду транспорта по дороге. Было принято решение запретить такую постановку. Как мы видим, машин стало стоять гораздо меньше», - описал ситуацию Константин Болотин.

Он напомнил, что в ближайшее время предстоит ремонт улицы Коммунальной, и предложил рассмотреть возможность расширения парковки в рамках предстоящих работ. «Район спальный, мест для парковки очень мало, практически у каждой семьи есть по одной, а то и по несколько машин», - обозначил депутат суть проблемы, с которой сталкиваются жители многих микрорайонов.

Жильцы подтвердили: раньше на парковке помещалось более 40 машин, а теперь - порядка 14. И это при том, что, кроме собственников, на данной территории оставляют автомобили родители, привозящие детей в сад поблизости, а также жители окрестных домов.

Заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Ерем Сафарян обратил внимание, что проект ремонта улицы Коммунальной не предусматривает реконструкции данного участка. «Для того, чтобы здесь организовать нормальную, правильную парковку, необходимо осуществлять вынос сетей, это очень дорогостоящее мероприятие. Эти работы мы включим в план и при наличии средств в бюджете Пскова произведём», - попытался успокоить жителей представитель УГХ.

Однако горожане не согласились. Они уверены, что столбы переносить не нужно, достаточно сделать выемку, немного уменьшив тротуарную зону.

Но для этого нужно сначала запроектировать парковку, констатировал Константин Болотин. Он попросил представителей городской администрации взять этот вопрос «на карандаш» и впоследствии заложить средства на эти цели в план бюджета.

Народный избранник также предположил, что парковку можно сделать за счёт средств, сэкономленных на ремонте улицы Коммунальной. Но будет ли эта экономия, станет ясно только летом. В связи с чем участники выезда решили обсудить данный вопрос повторно через два месяца.

Погибшие сосны и «наливайки»

Следующей точкой стала аллея Молодёжи (общественная территория между домами №№ 48, 50 и школой № 24, обустроенная по программе «Формирование комфортной городской среды») - там никак не приживутся сосны. В прошлом году подрядчик уже менял их в рамках гарантийных обязательств, но деревья снова погибли. Эксперты предполагают, что, возможно, нужно сменить локацию из-за несоответствия почвы, либо посадить другой вид, так как каштаны, берёзы и ели чувствуют себя нормально. Другой вариант решения проблемы - внести в контракт обязательство поливать посадки.

«Все мы знаем, что деревья нужно первые два-три месяца поливать, чтобы они прижились», - согласился Константин Болотин.

«Мы всё это анализируем и в ближайшее время примем решение», - заверил заместитель начальника УГХ.

Более сложную проблему обозначили жильцы домов №№89, 91 и 95 по Рижскому проспекту. Горожане жалуются на круглосуточный магазин, который реализует алкогольную продукцию в ночное время.

Константин Болотин заметил, что такое соседство часто беспокоит жителей спальных микрорайонов. В места продажи спиртного приезжают люди чуть ли не со всего города, некоторые из них остаются распивать напитки на детских площадках, включают музыку.

«Все это раздражает граждан. Самое плохое, что эта проблема всем знакома, но решить её не могут. Приезжают, штрафуют собственника и продавца, но проблема не уходит», - пояснил депутат.

Начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова пояснила, что эти вопросы находятся в ведении полиции и прокуратуры. «Я считаю, что эту проблему мы можем решить только в судебном порядке», - озвучила она своё мнение и напомнила, что подобных мест в городе много.

Так, аналогичная жалоба поступила от жителей Рокоссовского, 22, где ночной бар примыкает к многоквартирному дому. «У людей в выходные просто ад. Я лично выходил с прокуратурой в ночной рейд, мы фиксировали нарушение закона о тишине, стены дрожали, дети не спали. Но воз и ныне там», - возмутился Константин Болотин. По его словам, жители обращались во всевозможные инстанции, но закрыть бар до сих пор не получается.

«Отреагировать надо», - согласился председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко и предложил провести депутатский час по данному вопросу.

Нет штрафов, только рекомендации

Немногим лучше обстоят дела у жителей дома № 26 на улице Рокоссовского, которые недовольны соседством с приостановленной много лет назад стройкой. Территория, примыкающая к многоэтажке и огражденная металлическим забором, представляет опасность для проникающих туда детей.

«Ограждение есть, дыры заделаны, надписи убраны, и всё, что касается, благоустройства прилегающей территории, они делают - трава покошена», - озвучила результаты работы контрольного управления с собственником Наталья Симонова.

«К нашему приезду привели забор в порядок, но обычно он с дырками, туда лазят дети, ковыряют межпанельные швы. Там лежат фундаментные блоки с вырытым котлованом, достаточно опасное место для подростков», - заметил Константин Болотин. Кроме того, за забором растёт высокое дерево, которое преграждает солнечный свет - в итоге в квартирах появляется плесень.

Наталья Симонова пообещала, что собственнику будет рекомендовано срубить мешающее жильцам дерево. Она напомнила, что воздействовать на нарушителей правил благоустройства сейчас сложно - действует мораторий на проверки. «Только профилактические мероприятия, что мы и делаем. Осуществляем выездные обследования без взаимодействия, выдаем рекомендации», - пояснила начальник контрольного управления.

И всё же участники выезда сошлись во мнении, что данная территория стала выглядеть лучше. Еще недавно, когда часть забора отсутствовала, за ним лежали матрасы, ковры, шприцы.

Работа ведётся

Завершился выезд на территории вблизи домов № 79 по улице Коммунальной и домов №№ 30, 36, и 38 по улице Рокоссовского. «Сквозной проезд вдоль домов в печальном состоянии, яма на яме. Подсыпка крошкой проблему не решает, здесь надо делать капитальный ремонт», - рассказал Константин Болотин.

Данный участок граничит с соседним округом, в связи с чем планируется сделать общий проезд. Депутат попросил УГХ внести эту территорию в план благоустройства и заасфальтировать.

«У нас в планах есть ремонт муниципальных проездов, но все зависит от финансирования. При его наличии мы все работы выполним. Мы постепенно ремонтируем проезды: в прошлом году в соседнем дворе, в этом году завершили практически работы на выезде от дома № 48 по улице Байкова. Работа ведется, всё одновременно выполнить не представляется возможным», - разъяснил ситуацию Ерем Сафарян.

Константин Болотин подчеркнул, что при этом люди должны понимать, когда именно будет отремонтирован их двор.

Попросили прояснить ситуацию с благоустройством и жильцы дома № 36 на улице Рокоссовского. На фасаде здания в этом году установили мемориальную доску в честь гвардии майора Алексея Ворсюченко, который погиб при исполнении воинского долга. Фасад облагородили, а обещанной тротуарной плитки на подходе до сих пор нет. Вокруг возвышаются кусты, народная тропинка зарастает травой.

Константин Болотин пообещал взять на контроль и этот вопрос. Депутат заверил, что направит в администрацию города официальное письмо с просьбой благоустроить территорию уже в текущем году.

Очевидно, что вопросы, которые требуют крупных финансовых вложений, решаются не сразу. Ремонта дороги или обустройства парковки можно ждать пару лет, но в итоге работы так или иначе проведут. Некоторые другие проблемы требуют еще больше времени, но народные избранники и городские власти продолжают искать пути решения. И, хочется верить, что в конечном итоге найдут.

Ульяна Ловыгина