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Федот Овсяник: что категорически запрещено делать в этот день

31 мая почитаются семь святых дев — семь мучениц, пострадавших за веру в начале IV века, во времена гонений императора Диоклетиана на христиан. Их страдания описаны в житии мученика Феодота, который приходился племянником одной из дев. Его память также отмечается в этот день.

На Руси Федота (Феодота) почитали как помощника весны и говорили: «Придет Федот — последний дуб лист развернет». По дубу судили и о будущем урожае: «Если на дубу макушка с опушкой — будешь мерить овес кадушкой». Это означало, что если к Федоту дуб развернет листья, то урожай яровых будет хорошим. Если же вдруг с дуба начинали опадать зеленые листья, это было плохой приметой и предвещало голодный год, пишет calend.ru.

Дуб на Руси почитали особо. Это дерево считалось символом могущества, силы, славы, прочной веры. Говорили даже, что именно на дубе (а отнюдь не на яблоне) растут молодильные яблоки. Под дубом нередко совершали брачные церемонии: молодым нужно было взяться за руки и три раза обойти дерево. Такой союз считался скрепленным на веки.

Древесина дуба необычайно прочна и крепка, поэтому всегда была востребованной. Однако рубить дуб считалось чем-то вроде греха. Отчасти поэтому могучее дерево валили всегда сообща — чтобы разделить тяжесть поступка на всех. Рубка при этом сопровождалась различными очистительными обрядами.

Кроме дуба, героем этого дня был лён — его сеяли как раз на Федота и Семь дев. Так и говорили: «Сеют лён у семи Олён». В этот день существовали и народные поверья:

дуб перед ясенем лист пустит – к засушливому лету,

если 31 мая на дубах листья не полностью развернулись, то ожидали плохого урожая яровых раннего сева,

во время заката солнце бледным стало – к дождю,

солнце в дымку опускается – к осадкам.

Кроме того в этот день нельзя оставлять завтрак, обед или ужин недоеденными, оставлять объедки в тарелках. Нужно накладывать столько, сколько можно съесть. Если не удалось доесть блюдо, его нужно не выбрасывать, а скормить животным, скотине, домашней или дикой птице.

Не следует планировать важных дел, ответственную работу, переговоры, разговор с начальством, те или иные события, которые должны повлиять на дальнейшую жизнь и успехи. Также не стоит устраивать шумные, громкие и многолюдные застолья. В дом можно несчастье накликать.

Незамужним девушкам и женщинам нельзя заплетать косы – женихи разбегутся. Также не стоит мерить чужие обручальные кольца – в семье будет процветать ложь и обман.