Общество

Численность постоянного населения снижается в Псковской области

Почти на 40 тысяч человек сократилось население Псковской области. Об этом свидетельствуют данные краткого статистического сборника «Псковская область в цифрах», который опубликовал Псковстат.

На 1 января 2023 года в регионе проживали 587 786 человек. При этом городское население из этого количества составляло 70,9%, а сельское соответственно – 29,1%.

Такие данные статистики приводят с учётом Всероссийской переписи 2020 года.

Причём на 1 января 2020 года население области составляло 626 115 человек. За три года оно сократилось на 38 329 человек.

Изображение: Псковстат

В 2022 году в области родилось 4 316 человек, а умерли – 10 842, в возрасте до одного года – 25 младенцев.