Численность постоянного населения снижается в Псковской области

Почти на 40 тысяч человек сократилось население Псковской области. Об этом свидетельствуют данные краткого статистического сборника «Псковская область в цифрах», который опубликовал Псковстат.
На 1 января 2023 года в регионе проживали 587 786 человек. При этом городское население из этого количества составляло 70,9%, а сельское соответственно – 29,1%.
Такие данные статистики приводят с учётом Всероссийской переписи 2020 года.
Причём на 1 января 2020 года население области составляло 626 115 человек. За три года оно сократилось на 38 329 человек.
Изображение: Псковстат
В 2022 году в области родилось 4 316 человек, а умерли – 10 842, в возрасте до одного года – 25 младенцев.