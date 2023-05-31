Общество

Пожилые люди оказались самой многочисленной возрастной группой в Псковской области

Самой многочисленной возрастной группой в Псковской области оказались пожилые люди 70 лет и старше, их более 71 тысячи. Об этом свидетельствуют данные краткого статистического сборника «Псковская область в цифрах», который опубликовал Псковстат.

При этом на тысячу мужчин соответствующего возраста приходится 2529 женщин.

Следующей по численности стала группа 35-39-летних, их число составило 48 026. В этой группе на 1000 мужчин приходится 986 женщин.

Также одной из самых больших является группа пенсионеров 60-64 лет, их 47 757 человек. Здесь на тысячу мужчин приходится 1441 женщина.

Трудоспособного населения в области 322 509 человек, моложе трудоспособного – 96 611, старше – 168 666.