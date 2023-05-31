Общество

Страдающие от коллекторов псковичи смогут бесплатно получить юридическую помощь

Получить бесплатную юридическую помощь смогут жители и гости Пскова 2 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

На базе центра бесплатной юридической помощи в Пскове сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов проведут приём граждан по вопросу защиты прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Прием граждан пройдёт совместно с Псковским региональным отделением Ассоциации юристов России 2 июня с 10:00 до 12:00. Адрес: Псков, улица Ленина, 7. Приём проведёт заместитель начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Людмила Николаева.

Правовую помощь окажут гражданам, чьи права нарушаются действиями по возврату просроченной задолженности (микрофинансовыми организациями, кредитными учреждениями, коллекторами).

Получить консультацию можно без предварительной записи.