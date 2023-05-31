Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Борисом Елкиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии — глава города Пскова Борис Елкин, который в минувшую пятницу отчитался перед депутатами Псковской городской Думы о своей деятельности и деятельности городской администрации в 2022 году. Градоначальник перечислил основные достижения в сферах культуры, спорта, туризма, ремонта дорог, строительства и других направлениях, а также ответил на вопросы депутатов.

Как Борис Елкин оценивает работу своей команды и характер взаимодействия с гордумой? Какие планы в прошлом году городской администрации реализовать не удалось? Как решить застарелые проблемы городских окраин? Насколько хорошо подрядчики справляются с ремонтом дорог, мостов и с содержанием улично-дорожной сети? Как избавить от мусора «зеленый пояс» вокруг Пскова?

Также глава Пскова ответит на вопросы радиослушателей. Их можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.