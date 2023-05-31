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Общество

Псковичка Софья Самсонова победила на фестивале «Российская студенческая весна»

31.05.2023 21:13|ПсковКомментариев: 1

Псковичка Софья Самсонова победила на XXXI Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», который проходил в Перми с 26 по 30 мая. Об этом студентка сообщила корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Софья Самсонова

«Я только вышла с Ледового дворца, где у нас проходило закрытие. На самом деле, я еду второй раз. В первый раз я прочувствовала этот конкурс, а во второй раз поняла, что нужно делать на нем. Путь был достаточно тернистым, иногда через слезы и страдания. Мне было очень тяжело выбрать песню, с которой я поеду. Некоторые люди достаточно сильно не верили в меня и заставляли усомниться в своих силах, но я взяла всю волю в кулак и смогла это сделать. До последнего не верила, на сто процентов не могла сказать, что мне дадут что-то, но Псковская область забрала три приза», - рассказала она.

Софья участвовала в номинации «Эстрадное пение», отечественная песня. Исполнение - соло. Она исполнила «Львиное сердце» Даны Соколовой. Всего в номинации участвовали более 100 человек.

«Конкурс потрясающий, на следующий год, к сожалению, не получится поехать, потому что диплом, но кто знает. Я просто до сих пор в недоумении, в шоке и сама не верю в это. Как я помню, что в последние десять лет область вообще не приносила наград. Вот и в этот раз мы очень расстарались, чем очень гордимся. Вроде десять лет назад, как мне рассказали, в вокале тоже девочка привозила награду. Поэтому продолжаю ее путь. Стоять на огромной сцене со всеми жюри, со всеми ребятами, которые очень рады и плачут. Я сразу позвонила маме. Мама плачет, я плачу, папа в шоке. Со сцены позвонила всем своим близким друзьям», - поделилась впечатлениями участница конкурса.

«Российская студенческая весна» — программа поддержки и развития студенческого творчества, которая реализуется на территории Российской Федерации с 1992 года и включает в себя более 80 региональных, 10 всероссийских мероприятий. Ежегодно в программе участвует около 1 500 000 студентов, представляющих более 1200 образовательных организаций из всех регионов страны. 

Теги: #студенческая весна
Источник: Псковская Лента Новостей
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