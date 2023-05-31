Общество

В России вступили в силу новые ограничения на продажу вейпов

Новые ограничения на продажу вейпов в России, среди которых - запрет на их продажу на ярмарках, выставках и в автоматах, а также на открытую выкладку и демонстрацию в торговых точках, вступили в силу.

Так, с 1 июня 2023 года введены дополнительные ограничения на торговлю кальянами и устройствами для потребления никотинсодержащей продукции - запрет торговать вейпами на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом, а также в автоматах. Таким образом, в розницу продавать вейпы можно будет только в магазинах и павильонах, пишут РИА Новости.

Кроме того, начинает работать запрет на открытую выкладку и демонстрацию в торговых точках кальянов и вейпов.