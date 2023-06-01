Общество

В России этом году сформируют две армии и новые подразделения ВС

В Вооруженных силах России в этом году сформируют две армии, армейский корпус, новый военно-морской район, пять дивизий, 26 бригад и два военных округа, заявил заместитель начальника Генерального штаба генерал-полковник Евгений Бурдинский в статье, опубликованной в июньском номере журнала Минобороны «Военные комиссариаты России».

Министр обороны Сергей Шойгу в декабре 2022 года провел совещание, на котором говорилось об увеличении численности Вооруженных сил до 1,5 миллиона человек, сообщает РИА Новости.

«В 2023 году необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад, создания Московского и Ленинградского военных округов», — отметил Бурдинский.

По его словам, масштабные задачи по наращиванию состава Вооруженных сил, увеличению их численности в 2023 году, а также по выполнению организационных мероприятий необходимо выполнить в сжатые сроки. Для этого требуется организованно провести комплектование личным составом, его размещение, всестороннее обеспечение, синхронизацию мероприятий со сроками подачи основных образцов вооружения, военной и специальной техники и других материальных средств, заключил Бурдинский.