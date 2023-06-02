Общество

Дмитрий Шахов принял участие в работе координационного совета омбудсменов в субъектах РФ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в работе Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. Главная тема заседания – защита прав граждан в сфере социального обслуживания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

В первый день работы Всероссийского координационного совета региональные омбудсмены посетили и познакомились с работой мультицентра социальной и трудовой интеграции во Всеволожске, которым руководит Ирина Дрозденко.

Мультицентр – экспериментальная площадка, созданная на базе Российской академии образования. В этом центре инвалиды получают профессию, проходя практику на конкретных производствах, что очень важно для их социализации в обществе, отметил Дмитрий Шахов. «Особого внимания заслуживает Дом сопровождаемого проживания для граждан с инвалидностью, который специально построен при поддержке региональных властей рядом с Мультицентром. В период обучения там предусмотрено не только размещение, но и социальное сопровождение учащихся», - сказал он.

Сегодня сформировалось новое направление работы центра по оказанию психологической помощи и получению новой профессии для участников СВО, граждан, демобилизованных из Вооруженных сил России по ранению.

После региональные омбудсмены посетили федеральный музей «Дорога жизни», расположенный во Всеволожском районе Ленинградской области. В нём 7 лет назад была произведена реконструкция, появились новые экспонаты, много мультимедийных проектов и фильмов о Великой Отечественной войне и главной жизненной артерии блокадного Ленинграда. Экспозиция расположена на берегу Ладожского озера, там, где 152 дня проходила единственная транспортная артерия осаждённого города.

После осмотра экспозиции уполномоченным показали фильм, рассказывающий о событиях и героях тех дней. Уполномоченные по правам человека возложили цветы к памятнику защитникам Ленинграда и его жителям, для которых ледовая дорога по Ладоге стала спасением от голодной смерти в период полного окружения города гитлеровскими захватчиками.

На второй день состоялось основное заседание Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, которое прошло в президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина. Мероприятие организованно уполномоченным в Ленинградской области Сергеем Шабановым при содействии правительства региона.

В заседание совета, которое прошло под председательством федерального омбудсмена Татьяны Москальковой, приняли участие губернаторы Ленинградской области Александр Дрозденко и Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский, первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина, заместитель генерального прокурора РФ Алексей Захаров, сенаторы Российской Федерации Андрей Клишас и Сергей Брилка, председатель Социального фонда России Сергей Чирков, председатель государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилёва, заместитель командующего Северо-Западным округом войск национальный гвардии РФ Денис Ермаков, заместитель начальника главного военно-медицинского управления министерства обороны России Александр Серговенцев.

С приветствиями к региональным омбудсменам обратились председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин. Глава Конституционного суда России отметил роль Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека как инструмента обмена опытом и выработки согласованной позиции по актуальным вопросам зашиты прав. Валерий Зорькин выразил надежду, что региональные омбудсмены чаще будут пользоваться полномочием по обращению в Конституционный Суд РФ в интересах граждан, это может дать мощный синергетический эффект, т.к. и Конституционный Суд России, и уполномоченные по правам человека защищают права граждан.

Перед региональными омбудсменами выступили и ответили на их вопросы представители правительства Российской Федерации, администрации президента России, министерства обороны, генеральной прокуратуры РФ, Социального фонда России, государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

В своем выступлении Александр Журавский отметил, что институт уполномоченных по правам человека за последние коды превратился в мощную систему защиты прав человека, и государство ценит его. Татьяна Москалькова и институт уполномоченных проводят большую системную гуманитарную работу для вызволения наших военнослужащих, находящихся в плену. «За нее отдельная признательность», – подчеркнул он. Исходя из сегодняшней ситуации, в сфере социального обслуживания необходимо работать совместно с теми государственными и негосударственными структурами, которые возникают в последнее время, особенно с государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и Комитетом Семей Воинов Отечества. «Я думаю, что уполномоченные по правам человека должны выстроить системную работу с региональными отделениями этих организаций», – отметил Александр Журавский.

Как отмечали в своих докладах выступающие, сейчас перед системой социального обслуживания стоят новые задачи, в том числе, поддержка семей участников специальной военной операции. И всем субъектам России необходимо добиваться слаженного взаимодействия и координации, чтобы справится со всеми вызовами.

Региональные уполномоченные по правам человека особо отметили, что проведение Координационного совета дает возможность обменяться как лучшими практиками по конкретным мерам принимаемым региональными органами публичной власти, так и механизмам организации контроля и защиты прав граждан на социальное обслуживание.

Во второй половине дня уполномоченные подвели итоги работы Координационного совета и обсудили организационные вопросы. На основании предложений, высказанных выступающими, будут подготовлены итоговые рекомендации федеральным и региональным органам власти по совершенствованию законодательства, направленного на обеспечение социальных прав граждан.