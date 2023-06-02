Общество

«Команда 2018»: Уровень Псковской области во всероссийском рейтинге НКО поднялся на несколько десятков ступеней

Участники проекта «Команда 2018» поблагодарили губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за поддержку гражданских инициатив и за создание комфортной среды для развития некоммерческого сектора и социального проектирования в регионе. Об этом сообщается в группе организации.

Фото здесь и далее: «Проектный офис "Команда 2018"» / «ВКонтакте»

Ранее губернатор выступил с отчётом деятельности правительства за 2022 год и прошедший пятилетний период.

«Мы искренне радуемся и гордимся результатами, которых удалось достичь за столь недолгий срок. В первую очередь, хотим выразить благодарность непосредственно Михаилу Юрьевичу за непрекращающуюся поддержку гражданских инициатив и за создание комфортной среды для развития некоммерческого сектора и социального проектирования в Псковской области! Проект "Команда 2018" был создан для объединения активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие родного региона. И хотим сказать, что поставленная задача успешно выполняется! За это время уровень Псковской области во всероссийском рейтинге некоммерческих организаций поднялся на несколько десятков ступеней. Это означает, что вовлечённость людей и качество социальных проектов только растёт», - отметили в проектном офисе.

«Команда 2018» познакомилась с инициативными группами в 13 районах области благодаря административной поддержке проекта «Малые города - большие возможности». Удалось понять уровень вовлечённости людей в тему социального проектирования и провести трехдневные практикумы по внедрению проектного мышления.

Следующим этапом стало создание технических удобств для развития социального проектирования на малых территориях: в рамках реализации проекта «Твой регион – твои возможности» были открыты проектные офисы в 19 районах области, что позволило создать точки притяжения молодёжи и активных граждан для создания разных проектов.

Сейчас идёт реализация проекта «Твой регион - твои возможности 2.0». Уже проведён масштабный анализ 20 муниципальных образований, сформированы инициативные и проектные группы. «Теперь приступаем к формированию пула проектов развития этих территорий», - уточнили в организации.

Там также пояснили, что уровень качества и подхода к организации деятельности некоммерческих организаций повысился благодаря проекту «Продюсерский центр СО НКО» в рамках которого с помощью федеральных экспертов удалось прокачать внутреннюю и внешнюю структуру 22 СО НКО по системе менеджмента качества ОКНО, составленной с учётом требований ГОСТа.

В начале этого года был проведён первый Форум молодёжных креативных проектов «ВАУ – эффект», который стал возможностью для молодых ребят из 20 районов проявить себя, презентовать экспертам свои идеи и получить административную поддержку.

«Все эти проекты были поддержаны правительством Псковской области. Ещё раз хочется поблагодарить за поддержку и заботу Михаила Юрьевича! Благодаря Вашей вовлечённости мы растём и развиваемся! Меняется не только внешняя обстановка, но и мышление людей!» - заключили в проектном офисе.