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Общество

Владимир Кузь об отчете губернатора, непростой ситуации с 700-летием Гдова и оппозиции

06.06.2023 14:56|ПсковКомментариев: 2

Состоялась очередная сессия Псковского областного Собрания, на ней губернатор Псковской области Михаил Ведерников отчитался о своей деятельности и о деятельности правительства региона за 2022 год. Свое мнение об отчете в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) высказал заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

Кроме того, парламентарий оценил взаимодействие партии власти с представителями оппозиционных сил в Собрании, рассказал о непростой ситуации с подготовкой к празднованию 700-летия Гдова и озвучил свое мнение о путях борьбы с подростковым вандализмом.

 

Отчет губернатора 

- Владимир Васильевич, буквально на днях прошла сессия Псковского областного Собрания. Несомненно, главным событием стало то, что губернатор выступил с отчетом, достаточно подробно рассказал о деятельности правительства Псковской области, обозначил направления работы. На ваш взгляд, был ли этот отчет полным, содержательным, многосторонним? Какова ваша оценка?

- Отчет губернатора был достаточно насыщенным. Но я вам скажу, что этот отчет был не за год. Это уже шестой отчет губернатора перед областным Собранием депутатов. С отчетом он выступал и перед предшествующим созывом Собрания, сейчас выступал перед нами. Я и на сессии говорил, и сейчас скажу: если бы губернатор выступал с полным отчетом, со всеми цифрами и выполненными нацпроектами, мероприятиями, я боюсь, в лимит времени мы вряд ли бы уложились. Кроме того, отчет губернатора мы разбирали и на встрече главы региона с фракциями. Конкретно, с нашей фракцией партии «Единая Россия». Мы задавали вопросы, получали на них ответы, которые нам необходимы.

Отчет был более чем полным, он удовлетворил всех депутатов без исключения. Все его приняли, все проголосовали, абсолютно положительно к нему отнеслись. Тут никаких вопросов быть не может, более того, вокруг мы видим, что отчет не только на бумаге, но и в реальной жизни. Мы видим, как меняется город, как меняется область, сколько уже сделано, сколько еще предстоит сделать. Мы это видим и по цифрам в бюджете, и по новым построенным объектам, и по дорогам…

- Вы на всех этапах имеете возможность знакомиться с работой областного правительства и губернатора?

- Я вам больше скажу. Каждый депутат курирует определенную сферу деятельности, определенные нацпроекты. Допустим, я курирую проект «Безопасные дороги». Но это не значит, что я не погружен в другие истории — в строительство школ или садиков. В любом случае, в своих округах мы работаем, и Михаил Юрьевич сказал о том, что у нас достаточно работоспособное Собрание. Мы ездим по округу, работаем с гражданами, на объектах с главами муниципалитетов, с главами волостей. Работа ведется, поэтому отчет для нас не был новым, это было своего рода подведение итогов. Все цифры мы прекрасно понимаем, потому что в течение года это обрабатывается на парламентских часах. Например, по проекту «Безопасные дороги» Станислав Янович (Стармолотов, председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству — ред.) на позапрошлой сессии был и выступал, рассказывал, что делается, что будет сделано. Работа ведется постоянно.

- Всегда в каждом классе, в каждом рабочем коллективе есть передовики и те, кому еще надо подтянуться. На ваш взгляд, какие подразделения правительства лидируют, работают хорошо, на хорошем счету у депутатов? Может быть, кому-то еще надо подтянуться?

- У нас в целом правительство работает достаточно неплохо, слаженно, эффективно. У меня есть замечания, есть вопросы к определенным комитетам. Мы все их озвучивали на парламентских часах. Я бы сейчас не хотел кого-то критиковать, потому что уверен - в нынешней команде все, что мы озвучиваем на парламентских часах, доходит до губернатора, истории эти отрабатывают, налаживается взаимодействие и диалог с определенными комитетами.

На мой взгляд, у нас есть хромающие комитеты. Это мое личное мнение как депутата. Может быть, кто-то считает по-другому. Встречаясь с коллегами, у нас мнения схожи. Не будем их сейчас критиковать, дадим шанс исправиться. Александр Алексеевич Котов (председатель Псковского областного Собрания — ред.) в курсе ситуации. Мы дали им время на то, что бы привести определенные недоработки в божеский, человеческий вид, чтобы эта машина функционировала.

Результаты работы в Псковском и Гдовском районах 

- От общего — к частному. В границах вашего округа — Псковский и Гдовский районы. Если взять ваш округ, какие бы отметили изменения, произошедшие за последнее время (год, полтора)?

- Давайте начнем с Псковского района. Мы видим, как он изменяется. Во-первых, сказывается близость к нашей столице, к городу Пскову. На территории района постоянно ведется строительство, он расширяется. Школы, детские сады построены, региональные дороги ремонтируются, инфраструктурные проекты реализуются. Здесь вопросов нет.

По Гдовскому району самое значимое, на мой взгляд, это памятник Александру Невскому. Спасибо Михаилу Юрьевичу и нашему владыке Тихону, которые очень сильно радели за этот памятник, чтобы он был. И сейчас это определенная точка притяжения для туристов со всей России, не только из Псковской области. Это и заполнение отелей, работа ресторанчиков, кафе, мелкой торговли, крестьянские хозяйства работают, сыры продают.

Кроме того, начато строительство школы в Гдове, о которой десятилетиями просили. На сегодняшний день мы видим, что лед тронулся, строительство пошло. Тяжело, но оно идет. Я уверен, что проект будет реализован. Смуравьево-2 - немаловажная история: когда ушли военные, этот населенный пункт стал никому не нужен, просто никому. Сейчас там отремонтировали Дом культуры, там идет строительство школы, спортивные площадки начали запускаться, история с ТОСами запустилась, дорога к Смуравьево-2 ремонтируется.

- В общем видим явные и конкретные позитивные изменения.

- Да, давайте еще Талабские острова возьмем. Это маленький пример на большой территории. До островов ходили катера не знаю, какого года.

- По-моему, года моего рождения. Они долго не обновлялись, уже порядка полувека некоторым было.

- Да, а сейчас мы видим новые, современные и хорошие катера. Это же все благодаря работе правительства, муниципалитета и всех органов власти.

Заработать на туризме

- Согласен. Лично мне импонирует комплексный подход. Вот вы сказали, что появился памятник Невскому и дружине. Вокруг возникло целое инфраструктурное событие, начиная от музея, дорог, благоустройства большой территории, которая раньше была просто куском болота на берегу. Это потащило за собой целую историю, мы там теперь проводим мероприятия. Как минимум Ольга Александровна Тимофеева (председатель регионального комитета по культуре — ред.) говорила, что там будет три регулярных праздника. Ну и вообще, теперь туда добраться можно по приличной дороге. Это, мне кажется, хорошая история, когда от таких точечных проектов подходим к комплексному решению сразу многих проблем.

- У нас область не добывает нефть, алмазы, как Ямало-Ненецкий автономный округ. То есть за счет чего мы можем жить? За счет туризма. И Михаил Юрьевич делает акцент именно на туризм. Взять наш аэропорт. Никто не верил, что у нас самолеты будут летать. А сейчас, если мне скажут, что у нас самолеты не летают, я этому не поверю, просто как обыватель. Мы уже к этому относимся просто: у нас должен быть самолет. А сколько было скептиков в этой истории? Или «Ласточка» - сейчас проще на «Ласточке» доехать до Санкт-Петербурга.

Северный обход и оппозиция 

- Да, это уже само собой разумеющееся. Мы от этого отказываться не хотим. «Ласточка» пользуется, по-моему, бешеной популярностью, люди уже забыли, что такое почтово-багажный поезд, на котором, я лично помню, с пересадками в Луге можно было часов 9 до Санкт-Петербурга добираться. И это было привычное явление. Все-таки в бочке меда бывает ложечка дегтя. У нас депутатский корпус неоднородный. Есть и оппозиционные силы. Они тоже задавали вопросы. Например, депутат Артур Гайдук, представляющий «Яблоко», задал губернатору вопрос, который касался Северного обхода. Достаточно долго идет строительство, он спросил, когда это все закончится. Вы куратор дорожного направления, у вас есть, что ответить господину Гайдуку?

- Во-первых, у нас был парламентский час со Стармолотовым, этот конкретный вопрос по Северному обходу озвучивался. Конкурс разыгран, сейчас подрядчик выйдет, документальные вопросы все решат. Вроде все объяснил популярно профильный комитет. Все рассказали, что все в порядке, деньги нашли, ну вот зачем задавать этот вопрос губернатору? Это получается какой-то популизм, смешно. Чем вы слушали? Я не слежу, были ли Артур Маркович на позапрошлой сессии, когда Станислав Янович выступал, но мне кажется, что был. Зачем задавать этот вопрос губернатору? Мне кажется, более полного доклада, отчета губернатора не было никогда. И тратить время — неуважение своего рода к коллегам.

- Может, не нашлось других по существу вопросов?

- В том-то и дело. Когда у человека нет вопросов, он решает заработать какие-то политические баллы. Отчет губернатора больше людей слушает, ну и он тут проявил, скажем так, свою инициативу. Сразу видно, кто участвует в сессии и понимает, о чем речь, а кто просто приходит.

- Кстати говоря, понятно, что депутатский корпус никогда не будет однородным. Наверное, такой задачи и не стоит. Я имею в виду, что люди в праве выбирать представителей разных партий. Тем не менее, наверное, я могу предположить, что избиратель все-таки ждет консолидированной работы от депутатского корпуса. Есть же наверняка еще темы, в которых, грубо говоря, оппозиционные партии могли бы помочь. Есть вопросы догазификации, скорой помощи. Понятно, что можно указать в 10-й раз на недостатки, на пути, которые были бы лучше. Но есть ли пути общей конструктивной работы? Как бы вы могли охарактеризовать работу в Собрании, удается вообще находить общий язык или это такая общая риторика у некоторых оппозиционеров: против любых предложений? Вы слышите какие-то здравые предложения, к которым можно прислушиваться?

- Есть и диалог, и дебаты, и разногласия, но мы их все стараемся решать на комитетах, на сессию мы приходим с готовым решением, но это решение рождается на комитетах. Любой депутат там может выступить, задать вопрос по интересующим законопроектам и авторам законопроектов и коллегам своим, депутатам. Мы обсуждаем, это живой диалог.

- То есть это конструктивный диалог, вы там не доминируете над малыми партиями. «Сегодня тебе слова не дают, только единороссы говорят». Нет такого?

- Это в принципе невозможно. Давайте так: если оппозиционные депутаты предлагают какие-то популистские меры и даже нет смысла их обсуждать и тратить меры, тогда, конечно, это все проговариваем и доводим до них свою позицию. Мы на сессии не высказываем им мнение о том, что они не правы. Зачем нам это надо? У нас есть место для диалога, для дискуссий. Но на комитетах обязательно мы об этом говорим, и мы не скрываем свою точку зрения. И на сессию мы уже приходим с готовым решением.

Но если депутат от оппозиции предлагает какие-то здравые идеи, мы обязательно их берем в работу и поддерживаем.

Непростая ситуация с 700-летием Гдова 

- Вы упомянули, что один из инструментов взаимодействия с губернатором и с правительством региона — это парламентские встречи. Михаил Юрьевич встречался не только с доминирующей фракцией, но и со всеми остальными. Вы, как я понимаю, можете говорить только за встречу, которая с единороссами прошла. Вот там какой характер носит диалог? Есть ли возможность к нему обратиться и поговорить о каких-то проблемах? Есть ли какая-то дискуссия? Как бы вы охарактеризовали эти встречи? Нужны ли они? Будет ли такая практика продолжаться в дальнейшем?

- Эта практика есть, более того: Михаил Юрьевич поставил задачу правительству, чтобы оно участвовало во всех комитетах и мы могли задавать точно такие же неудобные вопросы, находить какие-то решения. На фракции Михаилу Юрьевичу мы задавали вопросы, были неудобные вопросы.

- Ну а какие? Давайте хотя бы по сферам.

- Давайте по округу. Нет никаких секретов, у нас в этом году 700 лет Гдову. Я, кстати, всех радиослушателей приглашаю. К этому празднику, честно и откровенно, мы подошли неготовыми. Неготовыми с точки зрения того, что не подали заявку в федерацию и не получили денег из федерального бюджета. То есть весь праздник делается за счет регионального бюджета. Может быть, он не будет таким, как хотелось бы, но мы стараемся из этой истории вытянуть максимум, сделать так, чтобы людям было красиво. Уже афиши есть, глава района работает. Предыдущий глава района просто не сделал этого. Если бы он подал заявку и продумал эту историю года на 3-4, мы бы получили федеральные деньги на празднование 700-летия Гдова, можно было бы и фасады домов сделать. С другим масштабом, с другим размахом и сделать все красиво. Но, к сожалению, сегодня мы работаем с тем, что есть. И Михаил Юрьевич поддерживает, помогает из регионального бюджета в силу своих возможностей. Понятно, что мы сейчас столкнулись с новыми вызовами в нашей стране и в нашей области в целом. Поэтому приходится тяжеловато.

Мы уже собирались по этому поводу с активом Гдовского района, Михаил Юрьевич приезжал на встречу. Обсуждали этот праздник, обсуждали его формат. И комитет по культуре отрабатывает, они помогают Гдовскому району. Глава молодой еще, где-то надо подсказывать, где-то помогать. Праздник большой, хочется отпраздновать как положено.

- Как, кстати, с господином Васильевым (Алексеем, главой Гдовского района — ред.) нашли общий язык? Как характеризуете работу?

- Конструктивная работа, думаю, там все начнет меняться в лучшую сторону. В принципе, уже меняется.

- Были нюансы. Как я понимаю, вы указали, что переход от одного главы к другому не может быть моментальным, даже если новый глава, грубо говоря, понимает все вопросы, какое-то время ему придется решать то, что, может, накопилось.

- Расхлебывать, скажем так. Кроме того, что глава поменялся, меняется еще и команда. Она тоже должна понять, что и как, в каком векторе двигаться. Это первое. А второе — тот формат и тот темп, который задает губернатор в Псковской области, к нему тоже надо привыкнуть, адаптироваться, потому что не каждый выдержит.

- Главное, что вы с оптимизмом смотрите.

- Я вижу изменения, поэтому и смотрю позитивно. Критиковать мы можем, конечно, но…

Необходимость парламентского часа по теме образования

- Да, конечно, многие так и делают. Но лучше конструктивно. Это, мне кажется, в интересах избирателей, горожан. Получилось так, что на последней сессии в связи с отчетом губернатора некоторые вопросы вперед сдвинулись, но они достаточно актуальны. Например, был запланирован парламентский час по теме образованию. Насколько, по вашему мнению, актуально такой парламентский час провести? Какие видите проблемы? Какие вопросы будете задавать?

- Конечно, нужен парламентский час с Андреем Дмитриевичем Ермаковым (и. о. председателя регионального комитета по образованию - ред.). Некоторые депутаты, может быть, в силу его стиля работы, некоторые вещи могут неправильно воспринимать. Если посмотреть глобально, я Андрея Дмитриевича в части вопросов поддерживаю. Давайте посмотрим, сколько у нас школ строится. По большому счету, за все это отвечает наш комитет по образованию. Человек работает, поэтому мы пригласим его на парламентский час. Можно критиковать, но давайте просто выслушаем человека, зададим вопросы, может, у него есть ответы. Огульно говорить, что кто-то бездельник или еще что — пусть он публично придет и скажет. Возможно, во многих вещах мы заблуждаемся.

- Да и сфера, мягко говоря, непростая. Наверное, одна из самых сложных.

- Одна из самых сложных с точки зрения финансов, с точки зрения моральной — мамы, дети, психологическое воспитание.

- Да там все, от ремонтов до психологических нюансов и межличностного взаимодействия.

- Очень тонкая сфера, поэтому да, Андрея Дмитриевича надо пригласить, надо услышать и понять его точку зрения, не критиковать пока.

Подростковый вандализм 

- Буквально несколько дней назад был День защиты детей. Прекрасный праздник, кстати, и Наталия Соколова (уполномоченный по правам ребенка в Псковской области — ред.) тоже выступала со своим докладом. Были резонансные истории, связанные с вандализмом. Уже не раз подвергались объекты разрушению. Еще и оказалось, что это наши псковские подростки. Какие для себя отметили моменты из выступления Наталии Соколовой? Ну и что все-таки порождает вандализм? Что нам делать для того, чтобы это не повторялось?

- Наталия Соколова, действительно, выступала перед нами с докладом о деятельности. У депутатов вопросов не возникло к докладу, он был достаточно полным, все вопросы она осветила. Кроме того, мы имели возможность ознакомиться с докладом заранее, и если бы были вопросы, наверняка, задавали бы.

Что касается вандализма, который совершается подростками, на мой взгляд, им просто некуда девать энергию. Надо больше спортивных площадок. И рано или поздно мы вырастим поколение, которое будет следить. Может быть, как одна из мер воспитания — физический труд, чтобы они ценили. Отправить в детские лагеря, спортивные лагеря, чтобы их привлекать к труду. На самом деле, плохая история, когда запретили в школах мыть доски, убирать классы, стулья, ездить на картошку.

- Сейчас есть предложение, кстати говоря, к этому вернуться.

- Я всей душой поддерживаю. Если у меня сын или дочь будут убирать класс, они будут ценить этот труд, лишний раз бумажку не кинут и подумают, рисовать на парте или на доске. Люди должны понимать и ценить труд других. Кроме того, дети не очень понимают, что, по большому счету, все объекты, которые подверглись вандализму, построены на деньги их родителей. Родители целый день вкалывали, заплатили с зарплаты налоги, они пошли на строительство спортивной площадки, а подростки вечером эту площадку сломали. Родители тоже должны беседовать с детьми, объяснять, что так нельзя делать. А вообще надо просто детей направлять в правильное русло: строить спортивные школы, спортивные объекты, больше вовлекать их в спорт.

Беседовал Артем Татаренко

Теги: #регион60 #псковское областное собрание #депутат #гдов
Источник: Псковская Лента Новостей
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