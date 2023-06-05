Общество

В Изборске сняли выпуск передачи «Формула еды» федерального телеканала

Съемочная группа телеканала «Россия 1» посетила Изборский музей для съемок туристического блока передачи «Формула еды». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Ведущие передачи Сергей Агапкин и Сессиль Плеже узнали необычные факты из истории Изборска, прогулялись по боевому ходу и вместе с экскурсоводом Изборского музея-заповедника спустились по тайному ходу к воде.

Также съемочная группа познакомились с представителями народа сето, которые в этот день приехали из деревни Сигово.

«Формула еды» — это познавательное гастрономическое шоу-путешествие по России, в котором ведущие показывают отечественное производство полного цикла: от выращивания до фасовки и потребления. Программа, в которой можно будет увидеть Изборский музей, выйдет в эфир ближе к осени.