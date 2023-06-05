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Общество

Александр Козловский призвал псковичей помочь жителям Белгородской области

06.06.2023 12:49|Псков

Отделения «Единой России» во всех регионах оказывают гуманитарную помощь эвакуированным жителям Белгородской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

«Дорогие земляки! Белгородцам нужна наша помощь! Вы все знаете, что происходит в последние дни в Белгородской области. Люди потеряли все. У них нет ни одежды, ни средств гигиены, ни постельных принадлежностей, ни предметов быта… Мы знаем, как действовать в таких случаях. Совсем недавно мы с вами плечом к плечу помогали жителям Донбасса. Предлагаю следующий алгоритм. Первое: мы собираем помощь для беженцев. Присоединяйтесь, если есть возможность!  Второе. Многие нашли приют у родственников. Возможно, вы тоже приняли близких из Белгородской области. Если это так, то сообщите нам (можно обратиться в местные отделения партии "Единая Россия"). Мы поможем вам и вашим близким пережить это сложное время», - обратился секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский к жителям Псковской области в своем Telegram-канале. 

Вещи (только новые) можно принести в местные отделения и общественные приемные «Единой России»:

  • в Пскове: улица Гоголя, 9, телефон: 8 (8112) 66-25-12;
  • в Великих Луках: улица Некрасова, 10, телефон: 8 (81153) 4-80-11, а также местное отделение партии: 8 (81153) 3-04-26 и 8 (921) 110-10-39. 

Адреса местных приемных партии в районах можно посмотреть по этой ссылке.

«Все собранные вещи и посылки мы в ближайшее время направим в Белгородскую область по месту назначения. Об этой работе мы обязательно расскажем жителям Псковщины», - отметил Александр Козловский.  

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак провел ВКС с региональными отделениями партии после посещения распределительного гуманитарного центра в Белгороде.

«Ситуация остаётся сложной, разовой помощью мы не ограничимся. Тех, кто переехал к родственникам, необходимо обеспечить всем необходимым. Сегодня общались с жителями прифронтовых районов, нужно буквально всё. Одежда, постельные принадлежности, бытовая химия. Список самого необходимого формируется», – сказал Андрей Турчак.

Секретарь Белгородского отделения «Единой России», губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за короткое время были эвакуированы почти 60 тысяч человек. В ПВР находятся более 8 тысяч, большая часть жителей переехала к родственникам.

«Мы постараемся максимально быстро сформировать перечень необходимого и через "Единую Россию" передать. Очень много людей разъехались в ближайшие и дальние регионы. Они находятся в Курской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской областях. Хотел попросить оказать им помощь на местах. Мы будем сообщать, чтобы они обращались в региональные отделения, чтобы помощь была адресной», – сказал Вячеслав Гладков. 

Андрей Турчак подчеркнул, что жители Белгородской области могут обратиться со своими просьбами в отделения партии и общественные приемные во всех регионах.

«"Единая Россия" станет «точкой входа», куда можно просто прийти, оставить заявку, сформулировать, что необходимо. И отделения партии окажут необходимую помощь», – отметил он. 

Ответственным за координацию работы по помощи жителям Белгородской области по линии «Единой России» будет депутат Госдумы Артём Туров. Одним из первых гуманитарную помощь в Белгородскую области направило Татарстанское отделение партии. 

«Люди несут одежду, бытовую химию, лекарства. Направили 31 тонну всего необходимого», – сообщил секретарь Татарстанского реготделения «Единой России», председатель Госсовета Республики Фарид Мухаметшин.

Также помощь направило Московское областное отделение «Единой России». «Первые две фуры уже дошли. Всё, что необходимо, будем собирать в плановом режиме. Всем миром решать проблемы, которые стоят перед нами. Регион поможет и с восстановлением разрушенных объектов, инфраструктуры», – сказал секретарь Московского областного отделения «Единой России», председатель Московской облдумы Игорь Брынцалов.

Владимирская область не только направила 20 тонн гуманитарной помощи, 10 из которых уже дошли, но и готова разместить порядка тысячи жителей Белгородской области с детьми.

«Если будет больше потребность, готовы подготовить больше мест», – подчеркнул секретарь Владимирского реготделения «Единой России», губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

В заключение Андрей Турчак поблагодарил все региональные отделения, которые оперативно отреагировали и направили помощь жителям Белгородской области.

Источник: Псковская Лента Новостей
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