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Волчатам из пушкиногорского «Зоограда» Мраку и Сумраку исполнился один год

Волчатам из пушкиногорского «Зоограда» Мраку и Сумраку исполнился один год. Об этом сообщается в Telegram-канале зоопарка.

Видео: Ленинградский зоопарк

«Друзья, сегодня нашим любимым волкам Мраку и Сумраку исполнился один год! Мы рады отметить этот день вместе с вами и показать вам редкие архивные кадры, на которых сотрудник зоопарка Дмитрий Юрьевич Васильев выкармливает новорожденных», - говорится в сообщении.

Как напомнили в зоопарке, волчат привезли из зоопарка «Зооград» Псковской области совсем крошечными.

«Спустя ровно год с момента их рождения, посмотрите, какими бравыми красавцами они стали! Мы наблюдаем за ними каждый день и замечаем, как они становятся все более умными и сильными. Мы желаем Мраку и Сумраку крепкого здоровья и долгой жизни в нашем зоопарке. Приходите к нам в гости, чтобы увидеть братцев-хищников и поздравить их!» - добавили в зоопарке.