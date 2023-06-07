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Общество

В школах России введут черчение

07.06.2023 08:46|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин поручил ввести черчение в школах в следующем году, говорится на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации в целях укрепления кадрового потенциала промышленности: обеспечить начиная с 2024/25 учебного года освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования, а также изучение учебного курса "Черчение" на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по технологическому (инженерному) профилю», — приводит текст документа РИА Новости

Ответственным за выполнение задачи назначили премьер-министра Михаила Мишустина.

Срок исполнения поручения главы государства — 1 августа 2023 года.

С просьбой к президенту Владимиру Путину вернуть в школы урок черчения от имени «конструкторов, инженеров, технологов» обратился в апреле губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Алексей Дюмин.

Позднее министр просвещения Сергей Кравцов уточнил, что в свое время черчение исключили из перечня отдельных предметов, но оно осталось в рамках учебного курса «Технология».

Теги: #дети #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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