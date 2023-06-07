Общество

В Великих Луках приостановили функционирование зданий детских садов, нуждающихся в ремонтах

В Великих Луках приостановили функционирование зданий детских садов, нуждающихся в ремонтах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время принято решение о приостановлении функционирования зданий детских садов, нуждающихся в реконструкции, приведении в соответствие с санитарными нормами, в проведении капитальных ремонтов и, в первую очередь, ремонтов инженерных сетей.

«Решение принималось с целью обеспечения безопасных условий пребывания воспитанников и работников и с учетом того факта, что в детских садах города есть свободные места для перевода детей. Перевод воспитанников в другие учреждения будет осуществляться с согласия родителей и с учетом их пожеланий», - уточнили в администрации.

В настоящее время администрация города Великие Луки ведет работу по поиску источников финансирования для проведения ремонтных работ.

На данный момент приостановлено функционирование зданий детских садов №5 и №12. В здании детского сада №5 требуется проведение капитальных ремонтных работ. В течение зимнего периода неоднократно фиксировались аварийные ситуации в системе теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

С целью обеспечения безопасных условий нахождения детей в дошкольном учреждении, соблюдения требований СанПиН, проведения тщательного обследования здания детского сада для подготовки проектно-сметной документации, во избежание срыва запуска отопительного периода, а также с учётом наличия достаточного количества свободных мест в других дошкольных учреждениях принято решение предложить родителям рассмотреть возможность перевода детей, уточнили в администрации.

В детском саду №12 такое решение приняли в связи с необходимостью капитального ремонта здания, возникновением аварийной ситуации на трубопроводе системы водоснабжения. Решение принималось с целью обеспечения безопасных условий пребывания воспитанников и работников и с учетом того факта, что в близлежащих детских садах есть вакантные места для перевода детей.

По информации управления образования, для сотрудников данных учреждений подыскивают вакансии в других детских садах. Многих детей переводят группами вместе с воспитателями.

«Управление образования понимает все сложности и готово лично и детально общаться и обсуждать перевод детей», - подытожили в администрации.

Родители могут обратиться по следующим телефонам: (81153) 6-91-71, (81153) 6-91-72.