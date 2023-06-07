Общество

Обновление Печор к 550-летию монастыря. ФОТОРЕПОРТАЖ

Подготовка к празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря продолжается в Печорах. Мероприятия затрагивают не только культурную и просветительскую сферы, помимо этого в городе проводят масштабную реконструкцию как обители, так и самих Печор.

В рамках подготовки к празднику в Печорах и Печорском районе при поддержке федерального центра реализуются сразу несколько масштабных проектов, включая создание Всероссийского детского центра, благоустройство Соборной площади и прилегающих улиц, реставрацию памятников архитектуры монастырского комплекса.

Напомним, в ходе видео-конференц-связи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 28 декабря на празднование 550-летия Псково-Печерского монастыря в Псковскую область пообещал приехать президент России Владимир Путин.

Подробнее о том, чем сегодня живут Печоры и как в городе готовятся к празднику, - в фоторепортаже Александра Елисеева.