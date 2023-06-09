Общество

Врач развеяла популярный миф о лечении ангины мороженым

Употребление мороженого при ангине не рекомендовано, заявила главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Популярный миф о лечении горла таким образом она развеяла в беседе с «Лентой.ру».

Острый тонзиллит или ангина — это острое инфекционное заболевание, которое вызывают стрептококки, реже другие микроорганизмы и вирусы, сообщила специалист. Оно характеризуется воспалительными изменениями в лимфоидной ткани глотки, чаще в небных миндалинах.

«Питание при остром тонзиллите обязательно должно входить в комплекс лечебных мероприятий, помогающих организму справиться с заболеванием, уменьшить симптоматические проявления, предотвратить развитие осложнений и способствовать скорейшему выздоровлению. Мороженое в этот рацион не входит. Холодные продукты могут лишь в небольшой степени снять воспаление и оттек, но никаким образом не могут повлиять на выздоровление», — обратила внимание врач.

Она уточнила, что лечение любых заболеваний должно быть комплексным. А рекомендации по питанию будут зависеть от тяжести заболевания, стадии его протекания, наличия или отсутствия осложнений и сопутствующих заболеваний. По словам Стародубовой, их дает лечащий врач, однако можно сформулировать некоторые общие принципы.

Прежде всего, при ангине стоит исключить продукты и блюда, оказывающие раздражающее действие на слизистую оболочку. В частности, специалист посоветовала убрать из рациона острые приправы и специи, пищу с высоким содержанием органических кислот. Следует ограничить и употребление трудноперевариваемых продуктов и блюд: жирное и жареное, соленья, маринады, копчености, кондитерские изделия с кремом. Кроме того, отказаться от употребления алкоголя, который оказывает токсическое и, в принципе, негативное влияние на организм.

«В рационе должны преобладать легкоусвояемые продукты. При сильных болях в горле пищу рекомендуется дополнительно измельчать или протирать до мягкого кашицеобразного состояния», уточнила диетолог.

Также, по словам врача, необходимо соблюдать режим питания: принимать пищу небольшими порциями, пять-шесть раз в день. Рацион питания должен быть разнообразным и включать все основные группы продуктов.

Людям с различными хроническими заболеваниями, в том числе страдающим хроническими заболеваниями ЛОР-органов не в острой форме специалист рекомендовала проконсультироваться с врачом по вопросу употребления мороженного.